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Kombassan Holding kurucusu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2021 21:15
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Kombassan Holding kurucusu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya'da özel bir hastanede tedavi gören Bayram, durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alındı. 70 yaşındaki Bayram, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram'ın cenazesi yarın Hacıveyis Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.

Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimi Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya'nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram, Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.

1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

#Kombassan# Haşim Bayram#
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