Ilıca Şelalesi'nin döküldüğü noktaya tüple dalış yapıldı

Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
'Gençlerin yetişmesinde sadece bir öğretmenin sorumluluğu yetmiyor'
'Gençlerin yetişmesinde sadece bir öğretmenin sorumluluğu yetmiyor'
Genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu
Genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu
Türk yazılım firmasından Hollandalı teknoloji devine suçüstü!
Türk yazılım firmasından Hollandalı teknoloji devine suçüstü!
Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ilk açıklama
Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ilk açıklama
Dev siteler mafyaya teslim
Dev siteler mafyaya teslim
Okullarda 15 Kasım'da ara tatile gidilecek
Okullarda 15 Kasım'da ara tatile gidilecek
Meclis'te bütçe maratonu devam edecek
Meclis'te bütçe maratonu devam edecek
Hastasından 15 bin TL alan profesöre 10 yıl hapis istendi
Hastasından 15 bin TL alan profesöre 10 yıl hapis istendi
Afet anında olay yerinin incelenmesi onlardan soruluyor
Afet anında olay yerinin incelenmesi onlardan soruluyor
Ayçiçeği yağındaki fiyat artışı böyle yavaşlatılacak
Ayçiçeği yağındaki fiyat artışı böyle yavaşlatılacak
FETÖ'den yeni taktik: E-Ticaretle himmet topluyor
FETÖ'den yeni taktik: E-Ticaretle himmet topluyor
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul'da taksi denetimleri: '12 Kural' broşürleri dağıtıldı
İstanbul'da taksi denetimleri: '12 Kural' broşürleri dağıtıldı
'Ödüllü polis' 25 kilo eroinle yakalandı
'Ödüllü polis' 25 kilo eroinle yakalandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı
Siyam ikizleri ilk görevlerine başladı
Kılıçdaroğlu: Çok kişi geliyor. Rapor yazan, özgeçmiş bırakanlar var
Kılıçdaroğlu: Çok kişi geliyor. Rapor yazan, özgeçmiş bırakanlar var
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Erdoğan'dan talimat: EYT'liler için yeni formül
Bakan Soylu: Ak Parti'nin oy oranını açıkladı
Bakan Soylu: Ak Parti'nin oy oranını açıkladı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Ilıca Şelalesi'nin döküldüğü noktaya tüple dalış yapıldı

Karadeniz'in "saklı güzellikleri" arasında bulunan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nin döküldüğü yerde, tüple dalış gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2021 22:50
Yazdır
Ilıca Şelalesi'nin döküldüğü noktaya tüple dalış yapıldı

Yaklaşık 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu'nu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan gölet, yaz döneminde serinlemek isteyenlerin yanı sıra araştırmacıların da ilgisini çekiyor.

Ilıca Şelalesi'ni araştırmak isteyen doğa araştırmacısı Cemil Belder ve doğa sporcusu Cemal Özbek, şelalenin döküldüğü noktaya tüple dalış yaptı.

Cemil Belder, Pınarbaşı ilçesinin, dünyaca ünlü Valla ve Horma kanyonları ile Ilgarini Mağarası ve Ilıca Şelalesi'ne ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin birçok doğal güzelliğe sahip olduğunu vurgulayan Belder, "Kültürel ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengin olan bölge, bizlerin yakın ilgi odağı halindedir. Bugün özellikle dalış sporuna uygunluğunu incelemek adına Horma Kanyonu'nun bitiş noktasındaki Ilıca Şelalesi'nin taban yapısını, derinliği ve bölgesel su ısılarını inceledik." dedi.

"Bizim için nefes kesen bir dalış deneyimi oldu"

Dalış hakkında bilgi veren Belder, şunları kaydetti:

"Deniz seviyesinden 334 metre yüksekte bulunan Ilıca Şelalesi'nin dip derinliği 6 metredir. Gölet alanı güneyden kuzeye 23 metre, doğudan batıya ise 40 metredir. Suyun yüzey sıcaklığı 8 derece olup taban ısısı ise 7 derecedir. Göleti oluşturan suların büyük kısmı şelaleden geliyor olmasına rağmen kaynak suları ile desteklenmektedir. Şelalenin en dip noktasındaki taş yapıları ortalama 7x10 santimetre ebatlarında olup suyun aşındırması sonucu köşesiz ve yuvarlak tiptedir. Şelalenin doğu ve batı kıyılarında yukarıdan koparak su içine düşen büyük kütleli şekilsiz kaya blokları mevcuttur. Ekim ayı itibari ile sudaki görüş seviyesi gayet iyi durumdadır. Bizim için nefes kesen bir dalış deneyimi oldu. Özellikle şelale sularının döküldüğü kısım görülmeye değer bir görsel şölen oluşturuyor."

Belder, bölgenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, kendilerine destek olan yerel yöneticilere teşekkür etti.

#Ilıca Şelalesi
Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza
Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza
Tarihi cami taşkınlara karşı 3 metre yükseltilip restore edilecek
Tarihi cami taşkınlara karşı 3 metre yükseltilip restore edilecek
Taklacı teyze gençlere taş çıkardı
Taklacı teyze gençlere taş çıkardı
Ankara'nın barajları, iklim değişikliğinin bilançosunu gözler önüne serdi
Ankara'nın barajları, iklim değişikliğinin bilançosunu gözler önüne serdi
'Kovid-19 hastalarının yarısı 30 yaş altı kişilerden oluşuyor'
'Kovid-19 hastalarının yarısı 30 yaş altı kişilerden oluşuyor'
Yol ortasındaki bu caminin yolu yok
Yol ortasındaki bu caminin yolu yok

Bu Habere Tepkiniz

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan personele yapılacak ek ödemeleri ve bu ödemelerdeki artışı yazdı.
AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.
Soruşturmacı tarafından alınan savunma yeterli midir?

Soruşturmacı tarafından alınan savunma yeterli midir?

Samsun Bölge İdari Mahkemesi, soruşturmacı tarafından hakkında isnat edilen eylemler belirtilerek ifadesi alınan öğretim elemanına ceza verilmesine yönelik kararın hukuka uygun olduğuna karar verdi!
'POMEM mülakat sonuçları 2 gün içerisinde açıklanacak'

'POMEM mülakat sonuçları 2 gün içerisinde açıklanacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığının polis alımı için gerçekleştirdiği 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının 2 gün içerisinde açıklanacağını söyledi.
Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!

Sahte profesör olayı üzerinden akademinin geldiği hal düşündürücü!

Aksaray Üniversitesine sahte doçentlik belgesi ile profesör olarak atanan kişi olayı, mevzuatta yetkili kılınan beş jüri üyesine, atamayı öneren üniversite yönetim kurulu üyelerine ve diğer tüm yetkililer ile akademinin geneline önemli bir uyarı olmalı!
Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Öğretmenler, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin, ücretsiz izinlerinin bitiminde şahsen gelmeden göreve başlatılıp başlatılmayacağı yönündeki soruyu cevapladı
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Joe Biden'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı

Joe Biden'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonia Guterres ile sohbet etti.
Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi 17 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 17 personel alacak. Son başvuru tarihi 9 kasım 2021
WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren bazı Android ve iOS modellerine desteğini sonlandırıyor.