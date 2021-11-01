2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında kurum bazında personele ödenecek fazla çalışma ücreti hakkında yazdı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeli için fazla çalışma ücreti

N.V.İ. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalışma yaptırılmasının kararlaştırılması halinde, her bir seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında her saat için 2,7*5= 13,5 TL ödeme yapılacaktır.

Yine, T.C. kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, N.V.İ. Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 500 saati geçmemek üzere saat başı 2,7*4=10,8 TL tutarında fazla çalışma ücreti ödenecektir.

SGK il müdürlükleri ile vergi dairesi personeli için fazla çalışma ücreti

SGK'nın taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere 2,7*4=10,8 TL tutarında fazla çalışma saat ücreti ödenir. Ödeme yapılacak personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %20'sini geçemez.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversite yurt personeli için fazla çalışma ücreti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda görev yapan personelden (sözleşmeli yurt yönetim personeli dahil) kendilerine 2,7*4=10,8 TL tutarında saat başı fazla çalışma ücreti ödenecektir. Aynı ödemeler Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel için de geçerlidir.

Din görevlilerine yapılacak fazla çalışma ücreti

Cami ve mescitlerde görev yapan baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Yine bunlara ulusal bayram ve genel tatillerde de aynı şekilde ödeme yapılmaktadır.

Ayrıca bunlara Ramazan ayı boyunca fiilen çalışmış olanlara, kullanamadıkları hafta tatil günlerinden 3 günü için, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 2 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Her gün için yapılacak ödeme tutarı ise; 2,7*2*8= 43,2 TL'dir.

Aynı şekilde başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenmektedir. Her gün için yapılacak ödeme tutarı ise; 2,7*5*8= 108 TL'dir.

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personele yapılacak fazla çalışma ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere 2,7*4= 10,8 TL tutarında saat başı fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Defin hizmetlerinde görev yapanlar için ödenecek fazla çalışma ücretleri

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde;

a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlara,

b) Belediyelerin tabip kadrolarında devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlara, çalıştıkları her gün için 2,7*3*6 = 48,6 TL tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenecektir.

TMO, TİGEM ve ESK, AOÇ ve Milli Parklar personeline yapılacak fazla çalışma

1- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen alım, satım, ithalat ve nakliye işlerinde çalışanlara,

2- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,

3- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,

4- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'nde görev yapan memurlardan normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,

5- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlükleri'nde (Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge ve Şube Müdürlükleri) görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere 2,7*4=10,8 TL tutarında saat başı fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Devlet Su İşleri personeline fazla çalışma ücreti

1- Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 70 saate kadar 2,7*4 = 10,8 TL saat tutarında,

2- 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saate kadar 2,7*4=10,8 TL saat tutarında,

3- 4. Bölge Müdürlüğü (Konya), 7. Bölge Müdürlüğü (Samsun), 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara), 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır), 12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) 18. Bölge Müdürlüğü (Isparta), 24. Bölge Müdürlüğü, (Kars), 19. Bölge Müdürlüğü (Sivas), 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş), 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) ve 23. Bölge Müdürlüğünde (Kastamonu) görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar 2,7*4= 108 TL saat tutarında,

4- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına dahil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saati geçmemek üzere 2,7*4=10,8 TL saat tutarında, fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara her bir personel için ayda 50 ve yılda 400 saati geçmemek üzere 2,7*4= 10,8 TL tutarında saat başı döner sermaye bütçesinden fazla çalışma ücreti ödenecektir.