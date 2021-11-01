AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
'Gençlerin yetişmesinde sadece bir öğretmenin sorumluluğu yetmiyor'
'Gençlerin yetişmesinde sadece bir öğretmenin sorumluluğu yetmiyor'
Genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu
Genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu
Türk yazılım firmasından Hollandalı teknoloji devine suçüstü!
Türk yazılım firmasından Hollandalı teknoloji devine suçüstü!
Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ilk açıklama
Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ilk açıklama
Dev siteler mafyaya teslim
Dev siteler mafyaya teslim
Okullarda 15 Kasım'da ara tatile gidilecek
Okullarda 15 Kasım'da ara tatile gidilecek
Meclis'te bütçe maratonu devam edecek
Meclis'te bütçe maratonu devam edecek
Hastasından 15 bin TL alan profesöre 10 yıl hapis istendi
Hastasından 15 bin TL alan profesöre 10 yıl hapis istendi
Ana sayfaHaberler Yaşam

AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirdiği AKM Millet Bahçesi, 4 günde 200 bin ziyaretçisini ağırladı. Her köşesi ayrı bir detayı barındıran Millet Bahçesi şimdiden Ankaralıların vazgeçilmez noktası haline geldi. Ankara'nın merkezinde bulunan AKM millet Bahçesinde yok yok.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Kasım 2021 07:50
Yazdır
AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu bünyesinde bulunduran Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nin açılışını yapmasının ardından Ankaralılar adeta akın etti. Ankara'ya yeni soluk getiren AKM Millet Bahçesi; 700 bin metre kare alanda millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, zip coaster, paten- kaykay parkurları, bisiklet parkurları, buz pisti, çocuk parkları, kütüphane, cami, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı Ankaralılardan tam not almayı başardı.

Ankara'nın merkezi konumunda olan AKM Millet Bahçesi, ulaşım yönünden çeşitli alternatifler sunuyor. Vatandaş kendi araçlarıyla rahat bir şekilde gelebildiği gibi metro ve belediye otobüs durakları hemen yanın başında yer alıyor. Huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları göze çarpıyor. Çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken anne ve babalar ise yemyeşil doğanın tadını doyasıya çıkarıyor. Gençler ise, düzenlenen konserlerle etkinlik alanını doldurarak eğlencenin doruklarına ulaşıyor.

GENÇLERİN GÖZDESİ PİSTLER VE ZİP COASTER

Gözler diğer bir kısma çevrildiğinde ise, bu sefer adrenalin tutkunları karşımıza çıkıyor. Ankara'da eksiliği hissedilen kaykay ve paten pistine kavuşan gençler ufak çaplı gösteri düzenliyor.

Patenleri ile piste atlama gerçekleştiren İlyas'ın mutluluğu şimdiden gözlerinde okunuyor. İlyas, "Burası çok güzel olmuş, yıllardır beklediğimiz bir yerdi. Bizim için burası çok iyi oldu. 3 gündür gelip burada stresimi atıyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

Diğer bir patenci Erkan ise, şunları aktardı: "Buranın bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Merkezi yerde ulaşımı çok kolay. En önemli güvenli ve huzurlu bir ortam var. Yeni mekanımız burası diyebilirim. Ankara'da bu şeklinde pist yoktu. İyi ki bizleri de birileri düşünmüş. Onlara buradan çok teşekkür ederim"

AKM Millet Bahçesinde adrenalin bununla da sınırlı değil. Türkiye'de son zamanlarda özellikle gençlerin tutuklusu haline gelen zip coaster da yoğun ilgi ile karşılaştı. 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Zip coaster deneyimi ilk kez yaşayan Furkan, "Yükseklik korkum var ama çok beğendim. Daha önce böyle bir şeye binmedim. Ankara'ya değişik bir renk geldi, bir aktivitesi yoktu, artık buraya geleceğim" dedi. İbrahim ise," İlk defa biniyorum çok güzeldi. Daha önce böyle bir şey görmedim. Tekrar geleceğiz çok beğendim" diye konuştu.

SIFIR ATIK MERKEZİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğüne 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, AKM Millet Bahçesi'nde de unutulmamış. Altındağ Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi minikler ve çocukların en çok merak ettiği noktala olmayı şimdiden başarmış. Sanal Gerçeklik Gözlüğü takan çocuklar yerde bulunan çöpleri çöp kutusuna atma yarışması düzenlerken aile bireyleri ise geri dönüşümden elde edilen ürünleri inceleme fırsatı buldu.
Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile yarışmaya katılan Ali, "Oyunu ilk defa oynadım ama çok zordu. Bunu hep oynamaya gelecektim, bizim etrafımızda böyle oyun oynamak için güzel bir yer yoktu, artık burada vakit geçireceğim" dedi.

KİTAP TUTUKUNLARI UNUTULMADI

AKM Millet Bahçesinde her detay ince elenip sık dokunmuş. Günün stresinden uzaklaşmak ve sessizlik arayanlarda unutulmamış. 50 bin kitabı bulunan kütüphane ise, ziyaretçi akınına uğruyor. Özel olarak hazırlanan çalışma odaları ve üst kısmında bulunan kafeteryası göz doldururken okur severlerin takdirini kazandı.
Ankara'nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

AKM Millet Bahçesinde kafanızı ne tarafa çevirirseniz farklı bir etkinlik bizleri bekliyor. Nostajsi tramvaylar, su gösteri havuzu, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası ve nicesi Ankaralılara dolu dolu vakit geçirmeleri için hazırlanmış.

4 GÜNDE 200 BİN ANKARALI ZİYARET ETTİ

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Millet Bahçemiz sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 gün önce açıldı. Açıldığı günden beri çok kalabalık.150 bini geçti sayı, 200 bini buldu. Millet Bahçesi'nin her bir köşesinde ayrı bir güzellik var, çocuk oyun alanından tutun, kaykay parkına, çocuk kulübünden, millet kıraathanesine kadar insanlar her bir köşede etkinliklere katıldığını, güzel havanın keyfini çıkardığını görüyoruz.

KAPAT [X]

Ankara 700 dönümlük yeşil alan kazanmış oldu. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra burada bütün etkinlikler devam edecek ve bütün Ankaralılar buraya akın edecek. Herkes çok memnun insanlarla karşılaştıkça bunu duyuyoruz. Ankaralıların böyle bir yere ihtiyacı varmış, Ankara'nın kalbinde burası insanlar otobüsle metroyla buraya ulaşabilecek bu da çok büyük bir avantaj. İnşallah bütün Ankaralılar burada olacak" dedi.

ÖMER ÇETİN

#akm# millet bahçesi# ankara
Yol ortasında 'sır mezar'
Yol ortasında 'sır mezar'
Prof. Sakarya: Aşı karşıtları 'izole edilsinler'
Prof. Sakarya: Aşı karşıtları 'izole edilsinler'
Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini açıkladı
Oxford sözlüğü 2021 yılının kelimesini açıkladı
Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu'daki 6 ilde sağanak bekleniyor
İklim değişikliğiyle mücadele için plan hazır
İklim değişikliğiyle mücadele için plan hazır
Kaza yapanların yüzde 40'ı acemiler
Kaza yapanların yüzde 40'ı acemiler

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Lise mezunları memur oluyor

Lise mezunları memur oluyor

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Lise-Onlisans/
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan personele yapılacak ek ödemeleri ve bu ödemelerdeki artışı yazdı.
AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.
Soruşturmacı tarafından alınan savunma yeterli midir?

Soruşturmacı tarafından alınan savunma yeterli midir?

Samsun Bölge İdari Mahkemesi, soruşturmacı tarafından hakkında isnat edilen eylemler belirtilerek ifadesi alınan öğretim elemanına ceza verilmesine yönelik kararın hukuka uygun olduğuna karar verdi!
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 6 Kasım 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (02-06)

Haftanın fırsat ürünleri (02-06)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri