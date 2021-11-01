AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu bünyesinde bulunduran Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nin açılışını yapmasının ardından Ankaralılar adeta akın etti. Ankara'ya yeni soluk getiren AKM Millet Bahçesi; 700 bin metre kare alanda millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, zip coaster, paten- kaykay parkurları, bisiklet parkurları, buz pisti, çocuk parkları, kütüphane, cami, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı Ankaralılardan tam not almayı başardı.

Ankara'nın merkezi konumunda olan AKM Millet Bahçesi, ulaşım yönünden çeşitli alternatifler sunuyor. Vatandaş kendi araçlarıyla rahat bir şekilde gelebildiği gibi metro ve belediye otobüs durakları hemen yanın başında yer alıyor. Huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları göze çarpıyor. Çocuklar parklarda doyasıya eğlenirken anne ve babalar ise yemyeşil doğanın tadını doyasıya çıkarıyor. Gençler ise, düzenlenen konserlerle etkinlik alanını doldurarak eğlencenin doruklarına ulaşıyor.

GENÇLERİN GÖZDESİ PİSTLER VE ZİP COASTER

Gözler diğer bir kısma çevrildiğinde ise, bu sefer adrenalin tutkunları karşımıza çıkıyor. Ankara'da eksiliği hissedilen kaykay ve paten pistine kavuşan gençler ufak çaplı gösteri düzenliyor.

Patenleri ile piste atlama gerçekleştiren İlyas'ın mutluluğu şimdiden gözlerinde okunuyor. İlyas, "Burası çok güzel olmuş, yıllardır beklediğimiz bir yerdi. Bizim için burası çok iyi oldu. 3 gündür gelip burada stresimi atıyorum kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

Diğer bir patenci Erkan ise, şunları aktardı: "Buranın bu kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Merkezi yerde ulaşımı çok kolay. En önemli güvenli ve huzurlu bir ortam var. Yeni mekanımız burası diyebilirim. Ankara'da bu şeklinde pist yoktu. İyi ki bizleri de birileri düşünmüş. Onlara buradan çok teşekkür ederim"



AKM Millet Bahçesinde adrenalin bununla da sınırlı değil. Türkiye'de son zamanlarda özellikle gençlerin tutuklusu haline gelen zip coaster da yoğun ilgi ile karşılaştı. 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Zip coaster deneyimi ilk kez yaşayan Furkan, "Yükseklik korkum var ama çok beğendim. Daha önce böyle bir şeye binmedim. Ankara'ya değişik bir renk geldi, bir aktivitesi yoktu, artık buraya geleceğim" dedi. İbrahim ise," İlk defa biniyorum çok güzeldi. Daha önce böyle bir şey görmedim. Tekrar geleceğiz çok beğendim" diye konuştu.

SIFIR ATIK MERKEZİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğüne 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi, AKM Millet Bahçesi'nde de unutulmamış. Altındağ Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi minikler ve çocukların en çok merak ettiği noktala olmayı şimdiden başarmış. Sanal Gerçeklik Gözlüğü takan çocuklar yerde bulunan çöpleri çöp kutusuna atma yarışması düzenlerken aile bireyleri ise geri dönüşümden elde edilen ürünleri inceleme fırsatı buldu.

Sanal Gerçeklik Gözlüğü ile yarışmaya katılan Ali, "Oyunu ilk defa oynadım ama çok zordu. Bunu hep oynamaya gelecektim, bizim etrafımızda böyle oyun oynamak için güzel bir yer yoktu, artık burada vakit geçireceğim" dedi.

KİTAP TUTUKUNLARI UNUTULMADI

AKM Millet Bahçesinde her detay ince elenip sık dokunmuş. Günün stresinden uzaklaşmak ve sessizlik arayanlarda unutulmamış. 50 bin kitabı bulunan kütüphane ise, ziyaretçi akınına uğruyor. Özel olarak hazırlanan çalışma odaları ve üst kısmında bulunan kafeteryası göz doldururken okur severlerin takdirini kazandı.

Ankara'nın yeni gözdesi AKM Millet Bahçesi! 4 günde 200 bin ziyaretçi

AKM Millet Bahçesinde kafanızı ne tarafa çevirirseniz farklı bir etkinlik bizleri bekliyor. Nostajsi tramvaylar, su gösteri havuzu, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası ve nicesi Ankaralılara dolu dolu vakit geçirmeleri için hazırlanmış.

4 GÜNDE 200 BİN ANKARALI ZİYARET ETTİ

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Millet Bahçemiz sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 gün önce açıldı. Açıldığı günden beri çok kalabalık.150 bini geçti sayı, 200 bini buldu. Millet Bahçesi'nin her bir köşesinde ayrı bir güzellik var, çocuk oyun alanından tutun, kaykay parkına, çocuk kulübünden, millet kıraathanesine kadar insanlar her bir köşede etkinliklere katıldığını, güzel havanın keyfini çıkardığını görüyoruz.

Ankara 700 dönümlük yeşil alan kazanmış oldu. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra burada bütün etkinlikler devam edecek ve bütün Ankaralılar buraya akın edecek. Herkes çok memnun insanlarla karşılaştıkça bunu duyuyoruz. Ankaralıların böyle bir yere ihtiyacı varmış, Ankara'nın kalbinde burası insanlar otobüsle metroyla buraya ulaşabilecek bu da çok büyük bir avantaj. İnşallah bütün Ankaralılar burada olacak" dedi.

ÖMER ÇETİN