İklim değişikliğiyle mücadele için plan hazır

TÜRKİYE gelecek iklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı mücadele planını hazırladı. Ekonominin ve toplumun iklim riskine karşı dayanıklılığını artıracak uygulamalar devreye girecek. Kara, denizde korunan alan miktarı artırılarak yeşil koridor oluşturulacak. Bugün itibariyle 1834 olan korunan alan sayısı gelecek yıl 2 bin 252'ye, hava kalitesi izleme ağındaki istasyon sayısı 370'e çıkacak.

EMİSYON KONTROLÜ ARTIYOR

Sera gazı emisyonuna neden olan binalar, enerji, sanayi, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık sektörlerinde emisyon kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülecek. Büyükşehir, il ve ilçe belediyesindeki sıfır atık sorumlularına eğitim verilecek. Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'nda iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil büyüme kapsamında atılacak adımlara dikkat çekildi. Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Çevre Referans Laboratuvarı altyapısı iyileştirilecek. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama kapasitesini artırmaya yönelik ulusal ve bölgesel uyum stratejilerini içeren planlama, uygulama ve kapasite geliştirme çalışmaları yapılacak.

HAVA KALİTESİ İÇİN PLAN

Yerel düzeyde hava kalitesi eylem planları oluşturulacak, kirlilik ve emisyon kontrolüne yönelik mevzuat güncellenecek. Hava emisyon yönetimi portalı kapsamında ilçe düzeyinde 150 farklı parametre için hava kalitesi bilgisi elde edilecek. Çevre etiketi konusunda farkındalığı artırmaya ve iş birliğini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenecek, etiket sistemi yaygınlaşacak. Hava kalitesinin modellenmesi ve izlenmesine yönelik araştırmalar yapılacak ve altyapı geliştirilecek. Bu kapsamda 10 hava kalitesi izleme istasyonu kurulacak. Ar-Ge ve yenilik desteklerinde öncelikli sektörler ve kritik teknolojilerin kesişim alanlarına odaklanılmasına yönelik "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası" hazırlanacak. KOBİ'lerin, Ar-Ge projelerini yönlendirdiği ve eş finansman sağladığı "Siparişe Dayalı Ar- Ge Projeleri" için KOBİ destekleme programında çağrılara çıkılacak.

HAZAL ATEŞ