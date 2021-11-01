Kaza yapanların yüzde 40'ı acemiler

Son dönemde özellikle büyük şehirlerde yaygın olarak kullanılan elektrikli scooter kazalarında ölüm ve yaralanmalar artıyor. Scooter kazalarında özellikle vücutta kırıklar ve kafa travmalarının görüldüğünü söyleyen Konya Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Klinik Başkanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, "Özellikle trafiğin yoğun olduğu yaz aylarında kazaların öğleden sonra daha sık görüldüğüne şahit oluyoruz. Üst bölge yaralanmalarının daha çok bununla birlikte alt bölge yaralanmaları da ortaya çıkıyor. Özelikle el bileği kırıkları, omuz bölgesi yaralanmaları, yine diz bölgesinde çapraz bağ yaralanmaları ve diz bölgelerinde ciddi kırıklar ortaya çıkabiliyor. Bunun yanı sıra kalça bölgesinde, yüz yaralanmalı ve kafa travmaları görülebiliyor.

Araştırmalar, kazaya karışanların yüzde 40'a varan kısmının ilk defa elektrikli scooter kullananlar olduğunu gösteriyor. Çok çabuk ve kolay ulaşabilir olması, kontrol mekanizmasının çok olmaması kazaları arttırıyor. Bakanlığın çıkardığı, alt yaşın sınırı 15 ile sınırlandırılması, 25 kilometreden daha hızlı kullanılmaması ve birden fazla kişinin binmesini yasaklayan yönetmelik yerinde oldu. Scooterlarda eşya taşımakta yasak. Taşıt sürücüleri yol vermeli, gerekirse beklemeli. İlk kez kullanıyorsanız trafiğin olmadığı yerde kullanılmalı. Deneyim kazandıktan sonra daha temkinli kullanabilirsiniz. Ülkemizde kask kullanım zorunluluğu yok ama bu da önemli bir nokta" dedi.

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