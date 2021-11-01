Doğalgaz sanayi tarifesine dev zam, konut tarifesine zam gelmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Doğalgazda kasım ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri için geçerli olacak tarifeye yaklaşık yüzde 48, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yaklaşık yüzde 46 zam yapıldı. Konutta kullanılan doğalgazda ise fiyat değişmedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre BOTAŞ; konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira olarak sabit kaldı.

SERBEST TÜKETİCİLER, SANAYİ ABONELERİ VE ELEKTRİK ÜRETEN ŞİRKETLERE YAKLAŞIK YÜZDE 50 ZAM

Kasımda yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan serbest tüketicilerin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ekim ayına göre yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 500 liraya çıktı.

Söz konusu ayda organize sanayi bölgesi veya kullanıcı birliği abonelerinin tükettiği 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise yaklaşık yüzde 48 artarak 3 bin 482 liraya yükseldi.

Ayrıca elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgazın fiyatı yaklaşık yüzde 46 artışla 4 bin lira oldu.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

BOTAŞ: Dünya genelindeki yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, dünya genelinde görülen yüksek enerji fiyatlarının Türkiye'deki tüketicilere aynı oranda yansıtılmadığını bildirdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Evsel Enerji Fiyat Endeksi'ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre konutlarda Avrupa'nın en ekonomik doğal gazının Türkiye'de kullanıldığı ifade edildi.

Yıl başından itibaren dünya ve Avrupa enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak tüketicilerin fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. Tüm abone grupları en azami şekilde korunmuştur. 1 Kasım itibarıyla gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde kasım ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı büyük sanayi ve ticari kuruluşları abone grubuna yüzde 48,40 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine yüzde 46,82 oranında artış yapılmıştır."