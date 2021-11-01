Biden görüşmesinde tercüman değişmedi

Tercüman değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile G20 zirvesinde yaptığı görüşmenin fotoğraf karesine tercüman Fatma Gülham Abushanab da girdi. Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı'nın kızı olan Fatma Gülham Abushanab 14 Haziran'da Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi marjında gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesinde de tercümanlık yapmıştı.