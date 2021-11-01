Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı

Memurların görevde yükselmeyle ilgili değişik konuları içeren 11 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık.

1- 3713 kapsamında atandıktan sonra öğrenim durumu değişenler unvan değişikliği sınavına tabi midir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Mehil süresi görevde yükselmede hizmetten sayılır mı? Torba kadroda uygulanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Unvan değişikliği sınavına tabi bir kadroya 92. madde kapsamında atama yapılabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Sınavla müdürlüğe atandım. Eski kadroma atanabilir miyim? Sonrasında yeniden müdür olabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Kamudaki şehit yakını ve gaziler görevde yükselme sınavına tabi midir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Sözleşmeliyim teknik öğrenim bitirip unvan değiştirebilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- Farklı alanda doktora yapsam sınavsız mühendis atanabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- A grubu kadrodaki uzman, mühendis kadrosuna atanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- Öğretmen, Diyanet'teki eğitim uzmanı kadrosuna atanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- Doktora bitiren memur kariyer uzman atanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Şehit/Gazi yakını memur atandım okulu bitirdiğimde teknikerliğe geçebilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.