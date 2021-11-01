Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı

Döviz kurları yeni haftaya yatay bir seyirle başladı.

Dolar/TL kuru 9.59 liradan yeni haftaya açılış yaparken, geçtiğimiz haftayı 9,60 seviyesinden kapatmıştı.

Euro/TL ise yeni haftanın ilk işlem gününe 11.08'den başlarken, geçtiğimiz haftayı 11.10 seviyesinden kapatmıştı.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 9,5610 9,5620 Avro 11,0480 11,0490 Sterlin 13,0380 13,1010 ANKARA ABD Doları 9,5240 9,6000 Avro 11,0100 11,0900 Sterlin 12,9780 13,1550

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 9,54 seviyelerinde işlem görüyor.

Yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu geçen hafta cuma günü, dolar/TL uluslararası piyasalarda en düşük 9,5120 ve en yüksek 9,6321 seviyelerini görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 9,6073'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 9,5440 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,7 düşüşle 11,0270'ten, sterlin/TL de yüzde 0,9 gerilemeyle 13,0330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, geçen hafta cuma günü 94,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 94,2 seviyelerinden işlem görürken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1555 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomide enflasyon, büyüme ve para politikalarının geleceğine dair oluşan ana riskler temasının değişmediğini, bu durumun uluslararası piyasalarda dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısından çıkacak sonuçlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 94,5'in direnç, 93,9'un destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistleri bugünün veri takviminde, ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.