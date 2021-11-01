EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirildi. Buna tabi olan EYT'liler kendileri ile ilgili düzenlemenin yapılmasını bekliyorlar. Konunun Çalışma Bakanlığı'nda başlayacağı öne sürüldü.
Kaynak : Hürriyet
Eklenme : 01 Kasım 2021 09:56
Hürriyet'ten Nuray Babacan konu ile ilgili haberinde bir çalışmanın olduğunun öne sürüldüğünü dile getirdi. Çalışmanın 'ara formül' niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi.
Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak.