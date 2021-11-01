EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var

Hürriyet'ten Nuray Babacan konu ile ilgili haberinde bir çalışmanın olduğunun öne sürüldüğünü dile getirdi. Çalışmanın 'ara formül' niteliğinde olduğu ve sadece mağduriyeti belli oranda gidereceği belirtildi.

Buna göre, bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için, bir düzenleme tartışılıyor. Bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak.