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MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı

MEB, yardımcı kaynakların bulunduğu destek paketini erişime açtı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Kasım 2021 10:04
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MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), her kademedeki öğrenci ve öğretmenler için geçen ay yayımlanmaya başlanan yardımcı kaynak desteğinin ikinci paketi bugün erişime açıldı.

Tüm sınıf ve kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve öğretmenlere yardımcı kaynak desteğinin çeşitliliğini artırma kararı almıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, karar çerçevesinde hazırlanan destek paketleri, her ayın ilk haftası yayımlanıyor. İlki ekim ayında yayımlanan yardımcı kaynak destek paketlerinin kasım ayına ait ikinci seti, bugün kullanıma sunuldu.

İçinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS kasım ayı örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alan yardımcı kaynak destek paketine Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi "meb.gov.tr"den ulaşılabiliyor.

2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyeleri için hazırlanan yardımcı kaynak destek paketinde 7 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan pakette ayrıca 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilerin istifade edebileceği 2 bin 200 çalışma sorusu yer alıyor.

- Örnek sorular yayımlanıyor

Yardımcı kaynak destek paketinde 8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava" yönelik kasım ayı örnek soru kitapçığı da yayımlandı. Örnek sorular, her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak setinde ise 3 TYT, 6 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.

Elektronik ortamda 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için geçen ay ilk kez yayımlanan etkileşimli sorular da paylaşılmaya devam ediliyor. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı.

Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar da hazırlandı. Bu videolar aracılığı ile öğrenciler; öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, kendilerini değerlendirme ve konuları tekrar etme imkanı bulacak.

Kasım ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler, boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinlikler ile öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.

- "Kaynakları öğrencilerimize basılı olarak da ulaştıracağız"

Salgın koşullarında önlemlere ve kurallara riayet ederek eğitime devam ederken hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldıklarını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımızın büyük emeğiyle 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm sınıf düzeyleri için hazırladıkları ilk Yardımcı Kaynak Destek Paketini ekim ayında yayımlamıştık. Bugün de kasım ayı destek paketini paylaştık. Öğrenci ve öğretmenlerimiz tüm kaynaklara internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilecekler. Ayrıca bu kaynakları tüm öğrencilerimize basılı olarak da ulaştıracağız. Her ayın ilk haftası paketleri yayımlamayı sürdürürken paketin içeriğindeki çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."

KAPAT [X]

Yardımcı kaynaklara ulaşmak için Tıklayınız.

#meb# yardımcı kaynak# destek paketi
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