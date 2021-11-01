Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Kamu idarelerine sözleşmeli personel pozisyonları Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilmekte, özel şartları ise kurumlarca belirlenerek herhangi bir kontrol mekanizmasından geçirilmeksizin doğrudan Resmi Gazete'de ilan edilmektedir.

Bu durumun sonucunda zaman zaman kişiyi tanımlayan şartlara yer verilen özel ilanlar çıkabildiği gibi, teknik sorunlara dayalı personel alım ilanları da yayımlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi tarafından 25 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de 51 adedi büro personeli olmak üzere toplam 75 sözleşmeli personel kadrosu ilan edilmiştir. Söz konusu ilanları incelediğimizde; BO5 numaralı büro personeli alımında "Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans programından mezun olmak." şartı aranmıştır.

Halihazırda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına baktığımızda "BÜRO YÖNETİMİ SEKRETERLİK" isimli bir lisans programı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 2021/1 merkezi yerleştirmelerinde bazı kurumların ilgili bölümü nitelik kodu olarak seçmeleri sebebiyle toplamda 5 (beş) kadronun boş kaldığını gündeme taşımıştık.

Diğer taraftan, geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından lisans programlarıyla ilgili yapılan isim çalışmasında "BÜRO YÖNETİMİ SEKRETERLİK" programının yer aldığını, ancak karşılık olarak yeni lisans ismi olarak hangi programla eş değer kılındığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Çok yüksek ihtimalle geçmiş yıllarda böyle bir program açıldı ve daha sonra kapatıldı .

Bu açıklamalar çerçevesinde, halen başvuru süreci devam eden Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanının 2021/1 KPSS yerleştirmelerinde yaşanan durumu da dikkate alarak 16 kadroluk "BÜRO YÖNETİMİ SEKRETERLİK" lisans alımını güncellemesi çok doğru bir adım olacaktır.