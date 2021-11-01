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Financial Times'tan kapsamlı 'Türkiye ekonomisi' analizi

İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'nin son dönemde ekonomisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerini kaleme alarak kapsamlı bir analiz hazırladı

Eklenme : 01 Kasım 2021 10:41
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Financial Times'tan kapsamlı 'Türkiye ekonomisi' analizi

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'deki son durum ve atmosfer hakkında kapsamlı bir analiz hazırladı. Laura Pitel imzalı haberde, "Türkiye'nin istikrarsız ekonomisi Erdoğan'ı düşürebilecek mi" başlığı kullanılırken, "Muhalefet partileri kendine has ekonomik politikalarını değiştirmeyen lideri yenme konusunda kendinden emin olmaya başlıyor" yorumu yapıldı.

Gazete, "Erdoğan'ın partisinden cesur bir kişi ona ekonominin durumundan ve insanların rahatsızlığından bahsettiğinde neredeyse bu açıklamaları karşılık bulmadı. Erdoğan'ın muhatabı olan ve halen bir parti üyesi olan bu yetkiliye Erdoğan, 'Yalan söylüyorsun ben sokakları senden iyi biliyorum' dedi. Halen parti üyesi olan bu kişi, 'Erdoğan, parti içinde ve hükümette bazılarının problemleri abarttığına ikna olmuş durumda' yorumunu yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"10 YIL ÖNCE DOLAR 1.8 TL'YDİ"

Financial Times son dönemde yapılan anketlerde AKP'ye desteğin düştüğünü aktarırken, "Erdoğan'ın kendine has ekonomik yaklaşımının işe yaramadığının uyarı sinyalleriyle karşı karşıya. Ekonomik büyüme kağıt üstünde iyi gözükse de bunlar işlere yansımıyor. Enflasyon yüzde 20'lere ulaştı ve TL değer kaybediyor. 10 yıl önce bir dolar almak için 1.8 TL harcamak gerekirken şimdi bu rakam neredeyse 10 TL'ye çıktı" yorumunu yaptı.

Gazete, Türkiye'deki muhalefet partilerinin de kendilerine güvenlerinin daha önce hiç olmadığı kadar yüksek seyrettiğini aktardı. Pitel, "Muhalefet, kötü ekonominin Erdoğan'ın yenmek için yardımcı olacağını düşünüyor. Gelecek seçimler 2023'te olacak ama bazı analistler gelecek yılın ilk yarısında erken seçime gidilebileceğini söylüyor. Dalkavuklarla çevrili Türkiye cumhurbaşkanı, yaklaşımını değiştirmesi konusundaki uyarıları dinlemiyor" ifadesini kullandı.

İSMİNİ AÇIKLAMAYAN AKP'Lİ KONUŞTU

Gazeteye açıklama yapanlar arasında AKP'li bir yetkili de yer aldı. İsmini açıklamayan ve gidişattan memnun olmayan bu kişinin eski bir bakan olduğunu aktaran Financial Times o kişinin sözlerine yer verdi.

İsmini açıklamayan yetkili, "İç siyaset, diplomasi, ekonomi, hepsi kötüden daha da kötüye gidiyor. Halen durumu tersine çevirme şansı var, atmosferi değiştirme şansı var. Fakat bunu yapabilecek tek bir kişi var. Her şey onda bitiyor" dedi.

Gazete, "Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili iddialar ortaya atıldıktan sonra Ankara, 67 yaşındaki Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Hükümet yetkilileri Erdoğan'ın sokaktan enerji aldığını söylüyor fakat halk ile etkileşiminde yanlış adımlar atılıyor. Geçen ay geçinemediğini söyleyen bir seçmene abarttığını söyledi. Yazın ise yangın olan bölgelerdeki afetzedelere çay paketleri attığı için eleştirildi" yorumunu yaptı.

İŞ İNSANLARI: BAKANLAR BİZİ ARAYIP, ERDOĞAN'LA KONUŞUN DİYOR

Financial Times, "Erdoğan'ı eleştirmekten kaçınan TÜSİAD bile hükümetin büyüme odaklı yaklaşımının ülkeye zarar verdiğini söyledi. Düşük gelirlilerin yaşam standartları iyice düştü. AKP'nin ilk 15 yılında düşen yoksulluk oranı yine arttı" ifadesine yer verdi.

Gazete, "Hükümetin bıkkın üyeleri ve iş dünyasından isimler Erdoğan'ı içeriden eleştirenleri engellediğini ve kendi kabine üyelerinin bile nadiren itiraz ettiğini iddia ediyor" yorumunu yaparak, Türkiye'nin büyük holdinglerinden birinin üst düzey yöneticisinin sözlerine yer verdi.

İş insanı, "Bakanlar bize, 'Cumhurbaşkanı ile konuşup durumu anlamanızı sağlamanız gerekiyor diyor. Fakat bunu neden yapalım ki? Bu onların işi" dedi.

"ERDOĞAN GÜÇLÜ İNSANLARI YANINDA İSTEMİYOR"

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Financial Times'a konuşan AKP içindeki bazı isimlerin, Erdoğan'ın yakın çevresindeki kıdemli danışmanların, gizlice faiz indirme kararına itiraz ettiğini fakat bunu Erdoğan'a söylemediğini aktardı.

Bir hükümet yetkilisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında güçlü insanların olmasını istemiyor. Herkes bunu biliyor. Dolayısıyla kimse gerçekleri söylemek istemiyor" ifadesini kullandı.

#financial times# erdoğan
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