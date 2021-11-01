Kartal'da İETT otobüsüne çarpan araçtaki 2 polis yaralandı
Kartal'da İETT otobüsüne arkadan çarpan araçtaki 2 polis yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 10:56
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Maltepe istikametinde seyir halindeki otomobil, yağış nedeniyle Kurtköy-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada, otomobil içinde bulunan ve polis memuru olduğu öğrenilen iki kişi yaralandı.
Yaralı polis memurları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Bu Habere Tepkiniz
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?
Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?
Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?
Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan personele yapılacak ek ödemeleri ve bu ödemelerdeki artışı yazdı.
AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.
Soruşturmacı tarafından alınan savunma yeterli midir?
Samsun Bölge İdari Mahkemesi, soruşturmacı tarafından hakkında isnat edilen eylemler belirtilerek ifadesi alınan öğretim elemanına ceza verilmesine yönelik kararın hukuka uygun olduğuna karar verdi!
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı
Kardeşlerim dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 6 Kasım 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...
AFAD 1749 personel alacak
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.