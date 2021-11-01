Özel yurtlarla benzin istasyonları arasındaki 100 metre kuralına iptal kararı

Danıştay DDK, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) beninde yer alan "Öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması zorunludur" hükmünün yürütmesini durdurdu.