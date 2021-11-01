Özel yurtlarla benzin istasyonları arasındaki 100 metre kuralına iptal kararı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, özel barınma hizmeti veren yurtlarla akaryakıt istasyonları arasında 100 metre mesafa bulunması gerektiği yönündeki kuralı iptal etti
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Kasım 2021 11:00
Danıştay DDK, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinin 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) beninde yer alan "Öğrencilere barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması zorunludur" hükmünün yürütmesini durdurdu.