'Paris Anlaşması ile Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandı'

Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
'Gençlerin yetişmesinde sadece bir öğretmenin sorumluluğu yetmiyor'
'Gençlerin yetişmesinde sadece bir öğretmenin sorumluluğu yetmiyor'
Genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu
Genç hemşire doğalgaz borusuna asılı bulundu
Türk yazılım firmasından Hollandalı teknoloji devine suçüstü!
Türk yazılım firmasından Hollandalı teknoloji devine suçüstü!
Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ilk açıklama
Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası ilk açıklama
Dev siteler mafyaya teslim
Dev siteler mafyaya teslim
Okullarda 15 Kasım'da ara tatile gidilecek
Okullarda 15 Kasım'da ara tatile gidilecek
Meclis'te bütçe maratonu devam edecek
Meclis'te bütçe maratonu devam edecek
Hastasından 15 bin TL alan profesöre 10 yıl hapis istendi
Hastasından 15 bin TL alan profesöre 10 yıl hapis istendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Paris Anlaşması ile Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandı'

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, "Sürdürülebilir bir ekonomi için, yeşil kalkınma için yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 11:06
Yazdır
'Paris Anlaşması ile Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandı'

Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) hazırlanan Türkiye standının açılışını yaptı.

Kurum, konferans gündemini ve Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

- İklim değişikliği bir güvenlik meselesi

İklim meselesini sadece bir çevresel sorun olarak ele almadıklarını belirten Kurum, "İklim değişikliği su, gıda, enerji arz güvenliğini etkilemenin yanında turizm, gıda üretimi, ulaşım gibi hemen hemen her konu ile ilişkili bir meseledir. Bu yönüyle hem bir kalkınma hem de bir güvenlik meselesidir. Gelinen süreçte dünyamız 1,2 santigrat derece ısındı. Bu sıcaklığın 1,5 santigrat derecede kalabilmesi adına tüm dünya ülkeleri bir mücadele içine girdiler. Türkiye olarak biz de bu mücadelenin en önemli ülkelerinden biriyiz." ifadesini kullandı.

13 Kasım'a kadar sürecek 26. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğiyle ilgili projeler, bilgi-teknoloji transferi gibi birçok sürecin tartışılacağını kaydeden Bakan Kurum, "Konferansa Türkiye olarak biz de güçlü bir şekilde ilgili kurumlarımızla katılıyoruz. 13 günlük süreci ülkemiz adına en verimli şeklide geçirmek istiyoruz. Burada alınan kararlar, Paris Anlaşması çerçevesinde atılacak adımlar, ülkelerin beyanları önemli. İklim göçleri nedeniyle alınması gereken tedbirler var. Tüm bunların tartışılacağı ve yeni kararların burada istişare edileceği bir süreç olacak." şeklinde konuştu.

- Yeşil kalkınma dönemine girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin Paris Anlaşmasına taraf olacağını ve 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşacağını tüm dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Artık ülkemiz adına tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede biz bu süreçte etkilenen değil, etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak üzere çalışıyoruz. İnşallah bundan önce attığımız adımlara çok daha yenilerini ilave etmek suretiyle iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde yürütüyor olacağız."

İklim finansmanına ulaşım noktasında Paris Anlaşması çerçevesinde bazı sorunlar olduğuna değinen Kurum, "Paris Anlaşması çerçevesinde ülkemize bir haksızlık söz konusuydu. Bu haksızlığı giderebilmek adına Sayın Cumhurbaşkanımız birçok ülke lideriyle etkin bir müzakereler yürüttü, biz muhataplarımızla bu müzakereleri yürüttük. Ülkemize yapılan haksızlığın giderilmesi noktasında diğer ülkelerin adım atması gerektiğini ifade ettik. Bu uğraşlarımızın sayesinde önemli kazanım elde ettik." diye konuştu.

- 3 milyar 157 milyon dolarlık finansman yeşil kalkınma için

Bakan Kurum, Dünya Bankası, Alman Federal Çevre Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı, Fransa Avrupa ve Dış İlişkiler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bir mutabakata varıldığını hatırlattı.

"Türkiye'ye sağlanan 3 milyar 157 milyon dolarlık finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin bir şekilde yürüteceğiz." diyen Kurum, şu bilgileri verdi:

"Bu finansmanı bir kaldıraç etkisiyle düşünüp belki 4-5 katı daha büyüklükte projeyi bu çerçevede yönetiyor olacağız. Sürdürülebilir bir ekonomi için, yeşil kalkınma için yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız. İnşallah 2053'e geldiğimizde net sıfır emisyona ulaştığımız, karbon nötr bir ülke olduğumuz bir sürece dahil oluyoruz."

- Enerji, tarım, ulaşım, çevre projelerinde kullanılacak

KAPAT [X]

Kurum, 3 milyar 157 milyon dolarlık finansmanın enerji, tarım, ulaşım, çevre, şehircilik alanları başta olmak üzere Yeşil Kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde kullanılacağını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji, hidroelektrik geliştirme ve rehabilitasyonu, enerji verimliliği, düşük karbonlu üretime destek verilmesi, yeşil organize sanayi bölgeleri, KOBİ'lerin dijitalleşme çalışmaları, akıllı tarım, biyogaz enerji üretimi, yenilenebilir enerjiyle hassas tarım ve gıda atıklarının azaltılması, kara yolu ulaşımından demir yolu taşımacılığına geçiş, kentlerde toplu taşıma, e-araçlar, su kaynakları yönetimi, taşkın kontrolü projeleri, sıfır atık girişimleri, yeşil ve 'net sıfır' binalar gibi birçok sektörümüzü ilgilendiren alanlarda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bu finansmanı kullanacağız. Gerek özel sektörün gerek kamunun bu noktadaki projelerine destek sağlanacak. Bu krediyle, kaldıraç etkisiyle birlikte çok daha büyük bir süreci yönetmiş olacağız."

İklim değişikliğiyle ilgili bir stratejik plan oluşturacaklarını aktaran Kurum, "Bu plan çerçevesinde ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yıllar itibarıyla yapılması gerekenleri ve bunların takip edileceği bir süreci başlatıyoruz. Bu bizim yol haritamız olacak. Bu yol haritasıyla birlikte çok çok önemli adımlar atacağız." dedi.

- Türkiye standının açılışını yaptı

Bakan Kurum, 26. Taraflar Konferansı kapsamında Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının anlatıldığı standın açılışında ise "COP26 toplantısına ülkemizi en güçlü şekliyle temsil etmek üzere gelmiş bulunuyoruz. İlgili tüm bakanlıklarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün burada konferansları olacak." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda kişisel hedeflerin ipliklerle işaretlendiği bölümde ilk uygulamayı yapan Kurum, hedefleri tek tek işaretledi.

Türkiye standını ziyaret edenler, iklim değişikliğiyle mücadelede yapacakları davranışları, panodaki ipler vasıtasıyla belirleyebilecekler.

#COP26# çevre# İklim değişikliği# Murat Kurum# şehircilik# yeşil kalkınma
Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurası oluşturuldu
Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurası oluşturuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü
Bakan Pakdemirli'den 'destek' açıklaması
Bakan Pakdemirli'den 'destek' açıklaması
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Biden görüşmesinde tercüman değişmedi
Biden görüşmesinde tercüman değişmedi
1 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
1 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Lise mezunları memur oluyor

Lise mezunları memur oluyor

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Lise-Onlisans/
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan personele yapılacak ek ödemeleri ve bu ödemelerdeki artışı yazdı.
AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.
Soruşturmacı tarafından alınan savunma yeterli midir?

Soruşturmacı tarafından alınan savunma yeterli midir?

Samsun Bölge İdari Mahkemesi, soruşturmacı tarafından hakkında isnat edilen eylemler belirtilerek ifadesi alınan öğretim elemanına ceza verilmesine yönelik kararın hukuka uygun olduğuna karar verdi!
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı

Kardeşlerim 27. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 6 Kasım 2021 Cumartesi akşamı ATV'de...
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (02-06)

Haftanın fırsat ürünleri (02-06)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri