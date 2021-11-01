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Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurası oluşturuldu

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üye ülkelerin başsavcılarının ilk toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 11:12
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Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurası oluşturuldu

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kırgızistan Başsavcısı Kurmankul Zuluşev, Özbekistan Başsavcısı Niqmatilla Yuldoşev, Kazakistan Başsavcı Yardımcısı Berik Asılov ve Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Mirvohid Azimov katıldı. Toplantıya Türkiye'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iştirak etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği video mesaj gösterildi, Azerbaycan Başsavcısı Aliyev, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajını okudu.

Toplantı sonrasında Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurasının kuruluş belgesi imzalandı. Belgeye Türkiye adına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin imza attı.

Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Konseyi'nin birçok alanda iş birliği gerçekleştirdiğini, bunun yargı alanının olmamasının büyük eksiklik olacağını kaydetti.

Başsavcılıkların yargının önemli bir kısmını oluşturduğunu belirten Şahin, "Biz bu oluşumu kurmakla Türk Konseyi'nin daha güçlü hale gelmesinin önünü açmış oluyoruz. Artık yargı ayağı oluşturulmuş oldu. Bundan sonra diğer alanlarda da iş birliğini geliştirerek Türk Konseyi dünyada söz sahibi kuruluşlardan biri haline gelecektir." dedi.

Karabağ savaşında Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılardan da bahseden Şahin, "Azerbaycan Uluslararası Mahkemeye dava da açtı bu konuda. Azerbaycan'ın kazanacağına inanıyorum. Türkiye olarak da biz bu konuda Azerbaycan'a her türlü desteği, yardımı yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na video mesaj gönderdi:

- "Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi'nde dayanışmasını güçlendiriyor"

- "Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir"

- "Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin artığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz"

- "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve işbirliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİDEO GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi'nde dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir." dedi.

Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na gönderdiği video mesajda, 12 yıl önce kurulan Türk Konseyinin birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olduğunu dile getirerek, 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan konseyin küresel ölçekteki itibarının giderek yükseldiğini vurguladı.

Türk Konseyinin yeni katılımlarla gücünü artırırken bölgesel bir işbirliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuştuğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Konseyimizle işbirliği yapmak ve konseyimize gözlemci olmak isteğini dile getiren ülkelerin sayısı da günden güne çoğalıyor. Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi'nde dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir. Nitekim bu amaçla kısa süre önce ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da, yetkin isimlerin katılımıyla Türk Konseyi Medya Forumu'nu gerçekleştirdik. Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etme imkanı bulduk. Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık."

Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'nun hemen akabinde bugün Bakü'de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

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"Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin artığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve işbirliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda şuranın hayırlı olmasını dileyerek, sözlerini, "Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum." diye tamamladı.

#Bekir Şahin# Kamran Aliyev# Türk Konseyi
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