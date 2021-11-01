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Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlıklarına bağlı resmi kurumlarda görev yapan kadrolu öğretmen sayısının 774 bin 536, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 114 bin 1 olduğunu açıkladı. Bakan Özer, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki unvanlarda kadrolu ve sözleşmeli statüde görev yapan personel sayısının da 79 bin 451 olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Kasım 2021 11:14
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Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı

CHP Milletvekili Gürer, Bakan Mahmut Özer tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"İlk, ortaöğretim ve liselerde çalışmak üzere taşeron, sözleşmeli ve kadrolu memur olarak işe alınan temizlik görevlisi sayısı kaçtır?

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İŞKUR tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na güvenlik ve temizlik görevlisi olarak alınacak 50 bin görevliden temizlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin sayısı kaçtır?

MEB bağlı görev yapan kadrolu, sözleşmeli, vekil, geçici öğretmen dağılımlı sayısı kaçtır?

Öğretmen açığı var mıdır? Branş öğretmen sayısı yeterli midir?

Taşımalı eğitim alan öğrenci sayısı kaçtır?

2021 -2022 eğitim ve öğretim yılında öğrenci yetersizliği nedeniyle eğitime açılmayacak okul var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

İlk, ortaöğretim ve liselerde TYP kapsamında işe alman, daimi işçi ve taşeron olarak çalışan kaç kişi vardır?

Sürekli kadrolu işçi ve memur olarak MEB'e bağlı kaç çalışan vardır?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında faaliyet gösteren toplam okul sayısı kaçtır?

Temizlik, hizmet görevlisi olmayan okul var mıdır?

TYP kapsamında İŞKUR tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na güvenlik ve temizlik görevlisi olarak alınacak temizlik görevlilerinin sürekli kadroya alınması düşünülmekte midir?"

114 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN

Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlıklarına bağlı resmi kurumlarda görev yapan kadrolu öğretmen sayısının 774 bin 536, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 114 bin 1 olduğunu açıkladı. Bakan Özer, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki unvanlarda kadrolu ve sözleşmeli statüde görev yapan personel sayısının da 79 bin 451 olduğunu belirtti.

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TAŞIMALI ÖĞRENCİ SAYILARI

Eylül 2021 tarihi itibariyle resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise okul sayıları ve yaygın eğitim (resmi) kurum sayıları toplamı 71 bin 711 olduğunu kaydeden Bakan Mahmut Özer, "2020-2021 eğitim öğretim yılı öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ilköğretim 694.654, ortaöğretim 483.603, özel eğitim 122.121 olmak üzere toplam 1.300.378 öğrenci taşınmıştır" açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer taşımalı eğitim farklı sorunlar ürettiğini,göçleri tetiklediğini, köy okullarının kapanmasına neden olduğunu, Veli -okul ilişkisini daralttığını, ilköğretim çağında çocukların gidiş-geliş,yemek sorunları oluştuğunu belirtip bu uygulama köy okullarında öğrenci sayısı düşüklüğüne bakılmadan köyde eğitime dönüştürülmelidir. Öğrenci okuluna köyünde, mahallesinde gidebilmelidir. Öncelikle kırsalda bu anlamda çalışma başlatılmalıdır. Taşımalı eğitim kapanan köy okullarını anlatıyor" diye konuştu.

20 BİN 603 ATAMA YAPILDI, 15 BİN ATAMA DAHA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı Bakanlığımıza kullanım izni verilen öğretmen kadroları çerçevesinde karşılanabilmektedir. 2021 yılı içinde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği şehit yakını ataması, engelli öğretmen ataması, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocuk ataması, milli sporcu ataması ve ilk atama olmak üzere toplam 20 bin 603 öğretmen ataması yapılmıştır.

Son olarak Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarına 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması planlanmış olup, atamaya ilişkin ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27/09/2021-08/10/2021 tarihleri arasında alınmıştır" dedi. Gürer öğretmen açığı karşısında alımların yetersiz kaldığını ve daha çok atamanın şart olduğunu söyledi.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Ayrıca 2021 Şubat ayında 500 engelli öğretmen ataması yapılmış olup Aralık ayında da yapılması planlanan 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin duyuru yayımlanmıştır" dedi. CHP Milletvekili Gürer" engelli öğretmen atamalarının yetersiz olduğunu,750 engelli öğretmen alım sayısı artırılması gerektiğini söyledi.

42 BİN TYP'Lİ

Milli Eğitim Bakanı Özer, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 42 bin personelin 81 il emrine dağıtımının yapıldığını da açıklamalarına ekledi.

#Mahmut Özer# sözleşmeli öğretmen
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