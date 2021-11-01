Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu sağlık için ücretsiz sahne alıyor

İzmir'de uzman doktorlarla bir avukatın yer aldığı rock müzik grubu "The Rocktors", sağlık ve eğitim kurumlarına destek amaçlı konserlere çıkıyor.

Grupta davul çalan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan önderliğinde 2013'te kurulan, Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Can Güney, Beyin Cerrahisi Uzmanı Görkem Yavaş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Soysal Turhan, Pedodonti Uzmanı Dr. Esin Güney, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Özcan ve avukat Eray Egemen Özkan'dan oluşan müzik grubu The Roctors, kentteki çeşitli mekanlarda konserler veriyor.

Repertuvarlarında Türkçe ve İngilizce pop ve rock şarkılarına yer veren grup, konserlerden elde ettiği gelirlerin tamamını, sağlık ve eğitimi desteklemek üzere bağışlıyor.

Grubun kurucusu Prof. Dr. Kutsal Turhan, AA muhabirine, lise yıllarında müziğe ilgisinin arttığını ancak üniversiteden mezun olana kadar bir grupta çalma fırsatı yakalayamadığını ifade etti.

Grupta klavye çalan kardeşi Uzman Dr. Soysal Turhan ile zaman zaman kayıt için stüdyoya girdiğini aktaran Prof. Dr. Turhan, kurdukları müzik grubuyla hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yaptıkları müzikle eğitim ve sağlık çalışmalarını destekledikleri için büyük mutluluk duyduklarını aktaran Prof. Dr. Turhan, "Müzik yaparken keyifli zaman geçiriyoruz. 'Neden bir yerlere faydamız olmasın?' diye düşündük ve böyle başladık. Bundan sonra yapacağımız konserleri de olabildiğince yardım amaçlı ve tüm geliri bağışlanmak üzere yapmak istiyoruz." dedi.

Müziği çok sevdiğini aktaran Turhan, "Müziğin hobi olarak yapılması da çok keyifli. Bir şey insanın mesleği haline geldiğinde ve zorunluluk olduğunda, bazen keyfi o kadar fazla olmaya biliyor. Müzik insanın rahatlaması, ilişkiler kurabilmesi, kendini ifade edebilmesi için çok güzel bir yol ve yöntem. Biz müziği severek yapıyoruz ve bir yandan da gittikçe de tanınıyoruz. Her konserimize arkadaşlarımız geliyor ve hiç boş bırakmıyorlar. Konserlerden elde edilen tüm gelirin de sağlık ve eğitime destek için kullanılması bizi ayrıca çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Soysal Turhan, küçük yaşlardan itibaren piyano çaldığını, daha sonra gitara geçtiğini aktardı.

Müziği hep rahatlamak için yaptığını belirten Soysal Turhan, "Biz hiçbir zaman müziği bir gelir sağlamak için yapmadık, hep keyif için yaptık ama sonradan 'Bununla birilerine yardım da edebiliriz.' diye düşündük. Bize teklifler oldu, biz kimine teklif ettik ve bir şekilde yardım konserleri de yapmaya başladık. İnsanlara da katkımız olunca insana daha da keyif vermeye başlıyor ve daha motive ediyor." dedi.

Salgın sürecinin insanların kendilerine vakit ayırmaları ve uğraşı edinmeleri için bir fırsat olduğunu aktaran Turhan, "Grup olarak 'vaktim yok' bahanesini kabul etmiyoruz. Çünkü üyelerimiz doktor, cerrah, diş hekimi ve herkesin işi yoğun. Bir kalp damar cerrahından daha az vakti olabilecek birini çok az biliyorum. O nedenle 'vakit yaratamıyorum' bence bahane değil. Bunu istemek gerekiyor ve yapınca ne kadar kendilerine faydası olduğunu görecekler. Kesinlikle insanların bu şekilde bir uğraş bulmalarını istiyorum." diye konuştu.

Çocuk diş hekimi Esin Güney de, 5-6 yaşlarında piyano çalarak başladığı müzik hayatını üniversite yıllarında da çeşitli gruplarda görev alarak sürdürdüğünü ve grup üyesi olan eşiyle de bu vesileyle tanıştığını anlattı.

Grupta 6 yıldır sahne aldığını belirten Güney, "Çok güzel organizasyonlar yapıyoruz. Zaten insanlara yardım etmenin hazzını yaşayan bir meslek grubuyuz ve bunu sadece gündüzleri değil de akşamları da yapabilmek büyük keyif. Yani hobimizden insanlara yardım eden bir sonuç çıkması bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Konser verilecek kitleye göre repertuvarın değiştiğini anlatan Güney, "Türkçe, yabancı, pop ve rock müzikler de repertuvarımızda var. Biz kendi ruhumuzu beslemek ve mutlu etmek için bu yola çıkmıştık ki baktık insanların hayatına dokunup onları da mutlu edebiliyoruz. Çocuklar, öğrenciler ve hastalar için bir şeyler yapabiliyoruz. Yani sadece gündüz iş yaşantımızda değil kendimizin hobi olarak yaptığımız işle de insanlara dokunabiliyoruz. Aslında amacımız bu, kendimizi mutlu ederken insanları da mutlu etmek." diye konuştu.