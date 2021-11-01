MEB, 41 personeli FETÖ'den ihraç etti

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 19.10.2021 tarihli yazısına göre 41 personel ihraç edildi.

Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır'ın teklifi ile Bakan Özer'in onayına açılan resmi yazıda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 35. maddesinin B fıkrası uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek hakkında "Kamu görevinden çıkarılma" teklifi getirilen personeli (41 kişi) gösterir liste ve 27/09/2021 tarihli Kurul Kararı Tutanakları ekte sunulmuştur.

Makamlarınca da uygun görülmesi halinden Kurulca karar verilen ve ekteki listede bilgileri yer alan bakanlığımız personelinin '' Kamu görevinden çıkarılması'' hususunu olurlarınıza arz ederim." denildi.