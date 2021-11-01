Adalet Bakanı Gül: Hukuk, sesi daha çok çıkanın değil, haklı olanın yanındadır

Türkiye'de bir ilk: Araçta PCR testi yapıldı
Türkiye'de bir ilk: Araçta PCR testi yapıldı
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru tazelendi
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru tazelendi
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Ödüllü başuzman evinde ölü bulundu
TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Ödüllü başuzman evinde ölü bulundu
MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı
MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı
Hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
TSK'da bu yıl 3 bin 405 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'da bu yıl 3 bin 405 personel FETÖ'den ihraç edildi
Otomobil fiyatları alanı da satanı da korkutuyor
Otomobil fiyatları alanı da satanı da korkutuyor
Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı Gül: Hukuk, sesi daha çok çıkanın değil, haklı olanın yanındadır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bir taraf tutuklansın, diğer taraf tutuklanmasın diye tezahürat yaparken adaleti gerçekten isteyen birisinin yapması gereken yargı kararı sürecini saygıyla ve sükunetle beklemektir. Hukuk, sesi daha çok çıkanın değil, haklı olanın yanındadır. Öyle olması gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü, hakkın ve haklı olanın üstünlüğüdür." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 12:28
Yazdır
Adalet Bakanı Gül: Hukuk, sesi daha çok çıkanın değil, haklı olanın yanındadır

Gül, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün, tüm adliyelerde çok iyi uygulamalarla mağdurların yanında olmak için çalıştığını belirtti.

Temel görevlerinin, hangi görüş, hangi düşünce, hangi yaşam tarzına sahip olursa olsun herkesin hakkını ve hukukunu geliştirmek olduğunu vurgulayan Gül, bunun için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Adliyelerin kapılarının güven ve huzur vermesi gerektiğine işaret eden Gül, "Hukuk dert olan değil, derman olandır, hukuk yük olan değil, yük alandır. Mağdurun hakkı, yükünün alınmasıdır. Mağdurun hakkı, yeni mağduriyetler yaşanmamasıdır. Hiç şüphesiz adliyelerin içinden devletin koruyan, gözeten elini çekerseniz, geriye sadece ve sadece soğuk bir bina kalır. Bir binayı adliye yapan şey, üzerindeki asılı olan tabela değildir. Bir binayı adliye yapan şey o binanın içinde adalet duygusunun en temiz, en kesin en hızlı ve adil bir şekilde karşılık bulmasıdır." diye konuştu.

Hakimlerin kararını verirken, kimin ne dediği, ne diyeceğiyle ilgilenmediğini kaydeden Gül, "Dışarıda rüzgar hangi yönden eserse essin hakim dosyasının yönüne bakar, dosyasındaki delillere bakar, ona göre karar verir. Mağdurun sesini duyan, haklıyı haksızı titizlikle gören, yalnızca anayasa ve kanunlara bakan bir duruş işte o kişiyi gerçek anlamda hakim ve savcı yapar. İşte o zaman vatandaş bu binaya 'adliye' der."değerlendirmesinde bulundu.

Yargıya yapılacak en büyük iyiliğin "tribün tezahüratı"nın bir parçası olmaktan sakınılmasından geçtiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Bir taraf tutuklansın, diğer taraf tutuklanmasın diye tezahürat yaparken adaleti gerçekten isteyen birisinin yapması gereken yargı kararı sürecini saygıyla ve sükunetle beklemektir. Hukuk, sesi daha çok çıkanın değil, haklı olanın yanındadır. Öyle olması gerekmektedir. Hukukun üstünlüğü, hakkın ve haklı olanın üstünlüğüdür. Adalet, sessiz kitlelerin sesidir. Nice haklı insanlar var ki hakkına güvenir, davasına inanır, adaleti bekler, adaletin tecelli edeceğine inanır. Adaletin konuşacağına inanır. İşte sizlerin görevi o insana el uzatmaktır, o insanın güvenini boşa çıkartmamaktır. Adaletle hükmetmek her şeyin üstündedir."

Adaletin bir istatistik işi olmadığını belirten Gül, "'Şu kadar kişi hakkında şöyle oldu, tutuklandı, şu kadar kişi yakalandı'dan öte adalet kim neyi hak ediyorsa o kişi hakkında o kararın verilmesidir." dedi.

- "Biz o karanlık döneme çok net ve kesin bir şekilde cevap verdik"

Türkiye'de 90'lı yılların vatandaşlar için mağduriyet dönemi olduğunu dile getiren Gül, milletin bu dönemde çok ağır bedeller ödediğini kaydetti.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"Sonra vicdanın ve hukukun sesini değil, örgütten aldığı talimatı dinleyerek hukuku itibar suikastlarına, iftira ve şantaj ajandasına alet edenler yine bu milletin masum evlatlarına, geleceğine, ufkuna, hayallerine karabasan gibi çöktüler. Ülkemizin tarih ve siyaset yerindeki müstesna yeri defalarca erozyona uğratıldı. Her defasında da olan bu ülkenin gencine, yaşlısına, esnafına, memuruna, işçisine, çiftçisine oldu. Mağduriyetler döneminde olan bu ülkeye, vatandaşlarımıza oldu. Biz o karanlık döneme çok net ve kesin bir şekilde cevap verdik. Milletimizin iradesine dayanarak verdiğimiz cevap, hukuk devletidir, hak ve özgürlüklerdir. Buradan artık geriye dönüş mümkün değildir. Bilakis bu noktadan daha ileriye gitmek için çalışmak bu millete sözümüzdür."

- "Yeni Türkiye'de başka arayışlara, başka mülahazalara asla yer yoktur"

Hukuk devleti ilkesinin insan hak ve onurunu gözeterek ve bunları geliştirerek güçlendirilebileceğini kaydeden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuk devleti bir grubun, imtiyazlı bir sınıfın değil, ülkedeki bütün vatandaşların kendisini emin ve güvende hissettiği bir devlettir ve hukuk devleti bir grup siyasetçinin, ideolojinin, bir grup idarecinin, bir kurumun değil, bizatihi milletin kararı ve tercihidir. Millet işte bu nokta-i nazardan meseleye yaklaşmaktadır. Tarih bu gerçeğin sayısız tekerrürü ile doludur. Elinde çekiç olan herkesi çivi gibi görür. Eski Türkiye'de hukukun eline çekici verdiler ve herkesi çivi gibi gördü. Kimini kılık kıyafetinden dolayı, kimisini yaşam tarzından, kimisini inancından, kimisini düşüncesinden dolayı, kimini siyasi görüşünden dolayı suçlayan ve araçsal şekilde uygulanan bir hukuk vardı. Bugün ise devletin elinde sadece ve sadece bir hukuk var ve hukukun üstünlüğü var. Yeni Türkiye'de başka arayışlara, başka mülahazalara asla yer yoktur. Bu nedenle biz insanımıza baktığımızda hak görüyoruz, özgürlük görüyoruz, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. Sadece insanımızı öncelemeye devam edeceğiz. Bu nedenle reform diyoruz. Yargı reformu diyoruz, insan hakları eylem planı diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu reformları adım adım hayata geçirmekte kararlıyız."

KAPAT [X]

Bakan Gül, bu yıl 50 bini hukuk mahkemelerinde olmak üzere toplam 850 bin vatandaşa avukat desteği sağlandığını anımsattı.

Yargılama giderlerinin karşılanması için de son 2 yılda 44 milyon 577 bin lira sağlandığını vurgulayan Gül, yine aynı dönemde adli yardım talep edenlere de 343 milyon 337 bin lira hazineden kaynak ayrıldığını sözlerine ekledi.

Programa, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Ramazan Gürkan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt da katıldı.

#Adalet Buluşmaları# hukuk# hukuk üstünlüğü# mağdur odaklı
Erdoğan'dan Macron'a: Yunanistan'ın parası yok, seni aldatıyorlar
Erdoğan'dan Macron'a: Yunanistan'ın parası yok, seni aldatıyorlar
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
Bakan Soylu'dan muhalefete Angelina Jolie göndermesi
Bakan Soylu'dan muhalefete Angelina Jolie göndermesi
Bakan Dönmez'den rezerv açıklaması: 26 keşif 60 milyon varil petrol
Bakan Dönmez'den rezerv açıklaması: 26 keşif 60 milyon varil petrol
Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurası oluşturuldu
Türk Konseyi bünyesinde Başsavcılar Şurası oluşturuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Bu Habere Tepkiniz

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı
Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
Lise mezunları memur oluyor
Lise mezunları memur oluyor
https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Lise-Onlisans/
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?
Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?
Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?
2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?
Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan personele yapılacak ek ödemeleri ve bu ödemelerdeki artışı yazdı.
AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak
AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor
Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor
İzmir'de uzman doktorlarla bir avukatın yer aldığı rock müzik grubu "The Rocktors", sağlık ve eğitim kurumlarına destek amaçlı konserlere çıkıyor. Grupta davul çalan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan önderliğinde 2013'te kurulan, Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Can Güney, Beyin Cerrahisi Uzmanı Görkem Yavaş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Soysal Turhan, Pedodonti Uzmanı Dr. Esin Güney, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Özcan ve avukat Eray Egemen Özkan'dan oluşan müzik grubu The Roctors, kentteki çeşitli mekanlarda konserler veriyor.
AFAD 1749 personel alacak
AFAD 1749 personel alacak
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (02-06)
Haftanın fırsat ürünleri (02-06)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri