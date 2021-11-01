Hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde hastane müdürü olarak görev yapan sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 13:00
Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Uzun, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 60 yaşındaki Uzun yaşam mücadelesini kaybetti.
İl Sağlık Müdürlüğünce Uzun'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşıldı.