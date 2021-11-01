Teröristleri fotokapan yakaladı, SİHA'lar vurdu

Terörle mücadele devam ediyor. Siirt'in Eruh bölgesinde 4 teröristin görüntülerinin alınmasının ardından bölgeye Mehmetçik ve SİHA'lar sevk edildi. Fotokapana yakalanan 4 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin yanında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede devam eden Eren 13 Operasyonları kapmsanında Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında terörle mücadele devam ediyor.