Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan iki zanlı yakalandı
Osmaniye'de Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 13:39
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda ses ve görüntülü düzenekle kopya çekileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, sınav salonunun girişinde U.S. (27) ve A.K'nin (43) üst aramasında iki cep telefonu, bir kopya aparatı, bir kulaklık ve bir kameralı elektronik düzenek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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