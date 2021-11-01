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Bakan Soylu'dan muhalefete Angelina Jolie göndermesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Bakan Soylu, "Bangladeş'ten Yemen'e kadar dünyanın birçok yerine elimizi uzattık, oralara destek olduk, insanlığa sahip çıktık.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 13:50
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Bakan Soylu'dan muhalefete Angelina Jolie göndermesi

Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece '-mış gibi yapıyor' olmadık. Her tarafta İdlib'inden, dünyanın birçok mazlum bölgesine kadar uzanan güçlü bir Türkiye fotoğrafını ortaya koyduk" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Afet farkındalık eğitiminde gelinen son sayıyı açıklayan Bakan Soylu, Türkiye tarihinde bir ilk olan afet risklerini azaltma planlamasının 80 ilde tamamlandığını duyurdu. Soylu, planlamanın devam ettiği tek ilin ise İstanbul olduğunu söyledi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Şu sosyal medya denilen, sağa sola evrilebilecek hadiseyle, üzülerek ifade ediyorum ki; dedikodu, yalan dezerformasyonla bunu bozmaya çalışanlar var mı? Var.

BAKAN SOYLU'DAN ANGELINA JOLIE GÖNDERMESİ

İlk insandan bugüne kadar hiçbir gerçeğin üzeri örtülmez. Biz iyi ve işimizi yapmakla mükellefiz. Kim ne yalan söylerse söylesin, bilmenizi istiyorum ki sonuç alamaz. Onun için burada hem işinizle meşgul oldunuz bu dönemde. Bangladeş'ten Yemen'e kadar dünyanın birçok yerine elimizi uzattık, oralara destek olduk, insanlığa sahip çıktık. Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece '-mış gibi yapıyor' olmadık. Her tarafta İdlib'inden, dünyanın birçok mazlum bölgesine kadar uzanan güçlü bir Türkiye fotoğrafını ortaya koyduk.

'Pandemiyi dünya ile beraber yaşadık" diyen Bakan Soylu, "1980-1999 arasında dünyada 4212 afet olayı meydana gelmiştir. 1. 19 milyon kayıp olmuş, afetlerden etkilenen insan sayısı 3.25 milyon. 2000-2019 arasında 7348 afet olmuş, can kaybı sayısı 1.23 milyon. Afet riski yüksek bir coğrafyada başarılı sonuçlar almaya çalışıyoruz. Elbette ki hala bir Japonya değiliz, eksiklerimiz var. ' dedi.

Afet yönetiminin organizasyon gücü ve maddi güç anlamına geldiğini belirten Bakan Soylu, "Kurtarma ekipmanı ve insan kaynağı demektir aynı zamanda. AFAD'ın son 2 yılda programına aldığı, afetten etkilenip yeniden yaptığı konut sayısı 38 bin 574'tür. Sadece son 2 yıl ve bir başlıkta yaptığımız yatırımlar. Afetlerde bir umutsuzluk anlayışını hep birlikte devletimizin yüksek müdahale gücüyle bu anlayışı silmiş olmamızdır" diye konuştu.

AFET AZALTMA PLANLARI İSTANBUL HARİÇ TAMAM

Her afette birbirine benze ancak bazen de birbirinden farklı çözümler üretilmesi gerektiğini söyleyen bakan Soylu, "Afetin cinsi, coğrafi konumuna göre, coğrafi yayılımına göre yeni modeller oluşturmamız da AFAD kurumunun tecrübesinden... Afet yönetimini bir kurum çatısı altında kurguladık. 3 ana çatının altında alt planlar, ekipler kurduk. İl Afet Risk Azaltma Planları'na başladık. İlkini Kahramanmaraş'ta kamuoyumuza açıkladık. Tarihimizde ilk kez il afet risklerini azaltma planını hazırladık. Şu anda pandemiye rağmen 81 ilin İstanbul hariç 80'inde de yılsonu gelmeden il afet azaltma planlarımızı tamamladık. Sadece İstanbul'un planı çalışılmaya devam ediyor. İnşallah Aralık sonu gibi onu da bitireceğiz" dedi.

Afet yönetiminde emniyet, Jandarma ve valiliklerle birlikte çalışıldığını ve herkesin kendine ait alanı olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bu noktada dernekler ve STK'lar çok ciddi kapasite üretiyor. Uyum içinde çalışmak önemliydi. Hep birlikte bunu başarmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 14 kurum akredite edilmiştir. Son 2 yıldaki tüm afetlerde İçişleri Bakanı olarak bunun sonuca ulaşmasını sahada bizzat müşahade ettik. Toplumumuzun afet bilincini yükseltmek adına da önemli adımlar attık" şeklinde konuştu.

'AFET BİLGİSİ EŞİTTİR HAYAT BİLGİSİ'

Afet bilgisinin hayat bilgisiyle eşdeğer olduğunu belirten 2021 yılını afetlere hazırlık yılı ilan ettiklerini belirten Bakan Soylu şunla dile getirdi: Yıl sonuna kadar da 51 milyon vatandaşımıza ulaşmayı amaçladık. Şu ana kadar 42 milyon 534 bin 328 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi, 15 bin personele afet farkındalık eğitmen eğitimi verdik. 41 bin 794 muhtar, 100 bin aza, 22 bin bekçi, 139 bin dernek üyesi gibi farklı gruplara eğitim verdik.

YENİ HEDEF: AFET EĞİTİMİ

Gelecek yıl için yeni bir hedef koyduklarını ifade eden Bakan Soylu, "Tüm üniversitelerde öğrencilerimiz ve ana okuldan başlayıp tüm okullarda MEB ile tüm öğrencilere ulaşabileceğimiz bir afet eğitimini hep birlikte tamamlayalım. Önümüzdeki yılı yine bu eğitimin tamamlanması açısından bir materyal eğitimine dönüştürmeliyiz" dedi.

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'AFAD UYGULAMASI TÜM TELEFONLARDA OLMALI'

Sistemi, en az hatanın yapıldığı bir anlayışa doğru afet sonrası sisteme birbiri ile entegre ederek evirmeye çalıştıklarını belirten Soylu, "İl Risk Azaltma Planlarını mutlaka başucu kitabı haline getirin. Acil Toplanma Alanları'nın afişlerinin, panolarının mutlaka güncel tutulması lazım. Sakın bunları ihmal etmeyin. Bir başka konu iklim değişiklikleri ile ilgilidir. Tedbir almak, hiç bir boşluk bırakmamak lazım. Kampanya ve yeni gelişmeleri duyurmak lazım. AFAD yeni mobil uygulamamızı çok kısa sürede devreye alıyoruz. Şu anda bir takım kendi içimizdeki denemeleri yapılıyor. Bu uygulamanın çalışan her cep telefonunda bulunmasını istiyoruz." dedi.

AFAD Başkanlığının kapasitesinin ne olursa olsun koruyacak olan önemli tedbirin yıkılmayan binalar olduğunun altını çizen Bakan Soylu, kentsel dönüşüm konusunda atılan adımlarla bunun sağlanacağına inandığını söyledi. "İmzalar, onaylar makamlarda beklemesin" diyen Soylu, "Faylarda hareketlilik olduğu kesin. Elbette ki kentsel dönüşüm buradan başka bir şey elde edebilir miyim değil, kenti sağlama alma stratejisidir. İşe bu açıdan bakmak lazım" diye konuştu.

Soylu son olarak 12 Kasım'da Düzce depreminin yıldönümünde Düzce'de AFAD mobil uygulamasının başlatılacağını söyledi.

#Süleyman Soylu# Angelina Jolie# İçişleri Bakanlığı
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