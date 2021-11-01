Doğum gününde kötü şaka: Alevler içinde kaldı!

Türkiye'de bir ilk: Araçta PCR testi yapıldı
Türkiye'de bir ilk: Araçta PCR testi yapıldı
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru tazelendi
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru tazelendi
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Ödüllü başuzman evinde ölü bulundu
TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Ödüllü başuzman evinde ölü bulundu
MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı
MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı
Hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
TSK'da bu yıl 3 bin 405 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'da bu yıl 3 bin 405 personel FETÖ'den ihraç edildi
Otomobil fiyatları alanı da satanı da korkutuyor
Otomobil fiyatları alanı da satanı da korkutuyor
Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doğum gününde kötü şaka: Alevler içinde kaldı!

İstanbul Kadıköy'de doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerin un şakası hastanede bitti. Arkadaşları, Noyan Demirli'nin 24. yaş günü için geçen Mayıs ayında pasta alarak, Kadıköy Kozyatağı'ındaki Füruzan Toprak Parkı'nda beklemeye başladı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 01 Kasım 2021 14:26
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Arkadaşlarının yanına gelen Demirli, pastalı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Demirli'nin bir arkadaşı pastanın mumlarını yaktı.

Bir diğer arkadaşı da yanında getirdiği unu şaka amaçlı Demirli'nin başından aşağıya döktü. Bu sırada mumun üzerine gelen unlar nedeniyle alevler bir anda büyüyerek parladı. Demirli ve ona yumurta fırlatmak için yanına uzanan T.P. alevler içinde kaldı. Demirli ve T.P. kendi imkanlarıyla alevleri söndürdü.

T.P. olayda yaralanmazken, kol ve bacağı yanan Demirli, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

'Arkadaşlarımın bir suçu yok, onlar bunu bilemez'

Yaşadıklarını anlatan Demirli, şunları söyledi:

'Bana un, yumurta şakası yapmak istemişler. 'İyi ki doğdun Noyan' diye tempo tutmaya başladılar. Sonrasında bir anda ben pastayı üfleyecekken bizim bir abimiz o sırada pastanın mumunu yakıp, unu da bir abim kafamdan aşağı boşalttı. Sonrasında bir anda ateş parladı, ateş parlayınca ben komple alev aldım. Bana burada yumurta atmaya çalışan bir arkadaşım da komple alev aldı. Onun altında kot vardı ona bir şey olmadı ama benim altımda şort olduğu için baya bir yandım. Burada kendim yuvarlandım. Yeşilliklerde yaklaşık bir 10 saniye yandım. Yüzüme kadar alev çıktı ama kapüşonlu olduğu için yüzüm çok yanmadı, fakat sakallarım yanmıştı. Kolum ve bacağım kıpkırmızı durumdaydı ve hastaneye gittik. Hastanede kırmızı alana aldılar. Müşahede altında kalmam gerektiğini söylediler 24 saat. Çünkü burun deliklerime kadar girmiş ve nefes darlığı çekebilirim diye tedbir amaçlı hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Daha sonrasında hastanede kaldım. Sabahında kendi isteğimle imza atıp, hastaneden çıktım. Kol ve bacağım çok su toplamıştı. Hastanede krem sürdüler. Onun dışında da oksijen verdiler. Sonrasında yanık kremi kullandım. Başka bir tedavi görmedim.'

Arkadaşlarının bir suçunun olmadığı belirten Demirli, "Onların bir suçu yok, onlar bunu bilemez. Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Biz sonrasında unun içerisinde başka bir madde mi vardı, açık un muydu ona da baktık yani kapalı direkt marketten almışlar" dedi.

Olay günü Demirli'nin yandığı anları cep telefonuyla kaydeden Tuğberk Çoruhlu ise, "Bir anda unu dökerlerken havada bir yoğunluğu olunca unun, aleve tutunca parlıyormuş sonra böyle bir şey oldu. Gözümüzün önünde hiç kimse hareket edemedi. Herkes kitlendi kaldı. Biz de şok olduk tabi. Hemen söndürmeye çalıştık. 2 arkadaşımızda parladı ve bir anda alev alev koşuşturdular" şeklinde konuştu.

'Un, kömür tozundan 35 kat daha yanıcı'

Gıda Mühendisi Batuhan İnanlar unlu kutlama konusunda uyarıda bulundu:

"Karbonhidrat dediğimiz şeyler aslında içerisinde karbon bulunduran bileşenlerdir ve karbon bulunduran bütün bileşenler yanıcıdır. Gıda olarak bahsediyorum undur, şekerdir, nişastadır bunlar yanıcı özellik gösterirler. Eğer ki bu tanecikli ise bu yanma işlemi daha hızlı gerçekleştirilir. Karbonlar birbirleri arasında bir bağ kurarlar ve yüksek ısıya maruz kaldığında oksijen ile bağlanarak karbondioksit açığa çıkarırlar. Bizim bu videoda gördüğümüz şey aslında tanecik olarak yanan pastanın üzerine unu döktüğümüz zaman daha fazla temas yüzey alanı olacaktır.

Bu da yüzey alanının artması ile beraber çok hızlı yanma reaksiyonuna sebep olacak bu da patlamaya yol açacaktır. Hatta size şunu söyleyebilirim; Unu tanecik olarak ateşin üzerine dökerseniz kömürün tozunu döktüğünüz zamana göre 35 kat daha yanıcı olabilmekte. Bu yüzden un, şeker, nişasta gibi tanecikli şeyleri ateşin üzerine doğrudan dökmemeniz gerekiyor ki böyle durumlarla karşılaşmayalım."

#İstanbul#Doğum günü#un#şaka#yangın
Hamsi bollaştı, balıkçıların mesaisi arttı
Hamsi bollaştı, balıkçıların mesaisi arttı
21 kaplıcada araştırma yapıldı: Sağlıklı değiller
21 kaplıcada araştırma yapıldı: Sağlıklı değiller
YÖK Eski Başkan Vekili Tazebay için cenaze namazı kılındı
YÖK Eski Başkan Vekili Tazebay için cenaze namazı kılındı
Tek doz aşı olan müdür yardımcısı koronaya yenik düştü
Tek doz aşı olan müdür yardımcısı koronaya yenik düştü
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Meteorolojiden iki ile 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteorolojiden iki ile 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Bu Habere Tepkiniz

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
Lise mezunları memur oluyor

Lise mezunları memur oluyor

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Lise-Onlisans/
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan personele yapılacak ek ödemeleri ve bu ödemelerdeki artışı yazdı.
AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor

Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor

İzmir'de uzman doktorlarla bir avukatın yer aldığı rock müzik grubu "The Rocktors", sağlık ve eğitim kurumlarına destek amaçlı konserlere çıkıyor. Grupta davul çalan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan önderliğinde 2013'te kurulan, Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Can Güney, Beyin Cerrahisi Uzmanı Görkem Yavaş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Soysal Turhan, Pedodonti Uzmanı Dr. Esin Güney, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Özcan ve avukat Eray Egemen Özkan'dan oluşan müzik grubu The Roctors, kentteki çeşitli mekanlarda konserler veriyor.
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (02-06)

Haftanın fırsat ürünleri (02-06)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri