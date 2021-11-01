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Düğünde maganda kurşunu ile boynundan yaralandı! İşte o anlar

Trabzon'un Sürmene ilçesinde düğünde atılan silahtan çıkan kurşun bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Vurulan şahsın "Ah" diyerek kendini yere bıraktığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 16:14
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Kahramanlar mahallesindeki okul bahçesinde dün öğle saatlerinde bir düğün eğlencesi düzenlendi. Eğlenceye katılan ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen D.A.U. belinden çıkardığı silahla havaya ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan saniyeler sonra hemen önde okul sıralarında oturarak düğünü izlemekte olan İdris Şahin'in (40) "Ah" diyerek boynunu tutarak kendini yere bıraktı. Olay sonrası bir anda panik büyük panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaralanan şahıs ambulansla önce Sürmene Devlet Hastanesi'ne ardından da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şah damarını sıyıran kurşun nedeniyle Şahin'in tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili D.A.U. güvenlik güçlerine teslim oldu. İdris Şahin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

#trabzon# maganda kurşunu# düğün#
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