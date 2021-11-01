Erdoğan'dan Macron'a: Yunanistan'ın parası yok, seni aldatıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunanistan ve Fransa arasında yapılan Rafale uçak ve fırkateyn alımlarıyla ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Sayın Biden'a da Macron'a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de "Onların parası var" dedi. Dedim ki "Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı'ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum." "Paraları var" dedi. Her şey para! Tabi bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız." ifadelerine yer verdi.