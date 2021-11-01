İstanbul'daki 'Taksi artışı talebine' ilişkin açıklama

Türkiye'de bir ilk: Araçta PCR testi yapıldı
Türkiye'de bir ilk: Araçta PCR testi yapıldı
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru tazelendi
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru tazelendi
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Ödüllü başuzman evinde ölü bulundu
TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Ödüllü başuzman evinde ölü bulundu
MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı
MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı
Hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
TSK'da bu yıl 3 bin 405 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'da bu yıl 3 bin 405 personel FETÖ'den ihraç edildi
Otomobil fiyatları alanı da satanı da korkutuyor
Otomobil fiyatları alanı da satanı da korkutuyor
Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Bakan Özer, sözleşmeli öğretmen sayısını açıkladı
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
Otogaza 48 kuruşluk büyük zam geliyor
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
9 Kamu Kurumu toplamda 227 personel almak için ilana çıktı
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
EYT ile ilgili kısmi bir çalışma var
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Okullar kapanacak mı?
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Memurların GYS ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 11 soru ve cevabı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
Hostes, kumar borcu için kabin amirinin evini bastı
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
2022 yılında kurum bazında ödenecek fazla çalışma ücretleri
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
E-ticarette yeni düzenleme: İade koşulları artık değişiyor
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Emekli öğretmenin arazi hayali kabusa döndü
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Tedarikte derin kriz: Otomobil yedek parçası piyasada yok
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Arınç'tan Babacan ve Davutoğlu'na eleştiri
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
Kuyumcularda sahte altın bulundurmak yasaklanıyor
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
TOGG yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili video paylaştı
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
Erdoğan: Yeni F-16'lar verilmesi konusunda Biden'ı olumlu gördüm
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
AK Partili Ali Özkaya'dan akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Rektör Tabakoğlu'dan baldız atamasına dair açıklama
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Bedelli askerlik ücreti yeniden yükseldi
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
Kadın trafik polisinden hayat kurtaran müdahale
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 askerimiz şehit oldu
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
Eşinin 'git stres at gel' sözüyle spora başlayan doktor, milli takıma yükseldi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

İstanbul'daki 'Taksi artışı talebine' ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Üyesi Serdar Yücel, yeni işletim modeli ortaya konulmadan taksi sayısının artırılmasının trafiği olumsuz etkileyeceğini belirterek, 'Taksilerin tamamında dijital uygulamaların kullanılmasını sağlayacak tedbirler alınmalı.' ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 15:10
Yazdır
İstanbul'daki 'Taksi artışı talebine' ilişkin açıklama

Serdar Yücel,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Üyesi Serdar Yücel, İstanbul'da taksi sayısının artırılması talebi ve bu konuda UKOME'nin verdiği karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, megakentte taksi taşımacılığında nicelik değil, nitelik problemi olduğunu bildirdi.

Öncelikle yapılması gerekenin sayının artırılması değil, kaliteli ve konforlu bir taşıma yapılmasını sağlayacak önlemlerin alınması olduğunu aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"İstanbul kent içi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (tahsis belgesi), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförlere ait 'toplu ulaşım şoför kartını' İBB vermektedir. 28 Ekim'de gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB tarafından yapılan sunumda yer alan Beyaz Masa'ya gelen şikayet bilgilerinden de anlaşılacağı üzere İstanbul'da taksi taşımacılığına yönelik esas problemin yaklaşık yüzde 95 oranında şoför ve şoför davranışlarından kaynaklı olduğu görülüyor. Bahse konu şikayet verilerinde araç gelmemesi oranı yüzde 3,06 olarak ifade edilmiştir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere taksi taşımacılığında nicelik değil, nitelik problemi bulunmaktadır. UKOME, yasa gereği kurulmuş teknik bir kurul olup üyeleri de konusunda uzman yetkili bürokratlardan oluşur. Siyasi yönü yoktur, gündemdeki konuları teknik olarak inceler."

- "Hizmet kalitesinin artırılması yetkisi İBB'dedir"

Serdar Yücel, müşteri memnuniyetini esas alarak söz konusu şikayetleri ortadan kaldıracak kurumun İBB olduğunu belirtti.

Yücel, "Taksilerde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak eğitim, kontrol, denetim, yönetimde yetki ve sorumluluk yine İBB'dedir. Dijital uygulamalar vasıtasıyla müşteri memnuniyeti ölçülebilir. Belirli bir memnuniyet oranını sağlayamayan şoförlerin toplu ulaşım şoför kartları iptal edilmek suretiyle söz konusu ticari taksi sürücüleri sistemin dışında bırakılarak hizmet kalitesi artırılabilir. Bu bağlamda ticari taksi müşterileri dijital uygulamalarda yer alan memnuniyet oranlarına bakarak istediği niteliğe sahip taksiyi seçme imkanına kavuşabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Yücel, ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli eğitimlerin verilmesi ve dijital uygulamalarla yolcu-araç eşleşmelerinin güvenli platformlarla sağlanarak yolculuk memnuniyet değerlendirilmesi yapılması gerektiğini bildirdi.

Dijital aplikasyonlarla taksi işletmeciliğinde operasyonel işletme verimliliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Yücel, "Mevcut taksi işletme sistemi rehabilite edilmeden, operasyonel işletme verimliliğinin artırılmasına yönelik stratejiler geliştirilmeden, yeni işletim modeli ortaya konulmadan doğrudan taksi sayısını artırmaya yönelik atılacak adımlar kent içi trafik akışını ve güvenliğini olumsuz etkileyecek, daha da kaotik hale getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Taksilerde dijital uygulama kullanılmasının önemine işaret eden Yücel, bu araçların tamamında dijital uygulamaların kullanılmasını sağlayacak tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

- "Pilot uygulama niteliğinde yeni bir taksi işletim sisteminin hayata geçirilmeli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü ve UKOME Üyesi Yücel, Temmuz 2021'de yapılan toplantıda kent içi toplu ulaşım sisteminde yer alan ve trafiğe olumsuz etkileri olan 750 adet minibüs ile 250 adet taksi dolmuşun taksiye dönüşüm kararı alındığını, bu kararla 1.000 adet yeni taksi arzı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Bu taksilerde çalışacak şoförlerin uygun görülen sürede eğitim almalarının sağlanması gerektiğini kaydeden Yücel, "Özlük haklarına dair gerekli olan düzenlemelerin yapılması gibi hususları içeren çalışma usul ve esaslarının ivedilikle belirlenmesine müteakip bir nevi pilot uygulama niteliğinde olacak yeni bir taksi işletim sisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Vatandaşların konforlu, güvenli ve hızlı bir toplu taşıma hizmetinden yoksun bırakılmalarının ayrı bir sorun olduğunu vurgulayan Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İBB'nin birinci öncelikli görevi konforlu, güvenli, kolay erişilebilir toplu ulaşım sistemini İstanbullulara sağlamasıdır. Bu kapsamda İBB tarafından ivedilikle İETT hatlarına ilişkin hat optimizasyonunun yapılarak İstanbulluların ihtiyaçlarına cevap verecek, zamandan kazandıracak verimli yeni hatların oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, mevcut otobüs filosunun yolda kalmayacak şekilde sağlıklı çalışmasını sağlayacak bakımların ve işletmesinin yapılması sağlanmalıdır."

KAPAT [X]

- "Trafiğe çare olacak raylı sistemlerimizi 2022 ve 2023'te hizmete sunacağız"

Serdar Yücel, trafik yoğunluğuna çare olacak konforlu, güvenli ve hızlı toplu taşımaya olanak sağlayan raylı sistem hatlarının kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu bağlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Halkalı-İstanbul Havalimanı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Kirazlı, Başakşehir-Kayaşehir metro hatları, Altunizade-Çamlıca Raylı Sistem Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Reakreasyon Odaklı Dönüşüm Projeleri'nden oluşan toplam 103,3 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hatlarını 2022 ve 2023'te İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

#Serdar Yücel# ukome# istanbul# taksi
Elazığ Milli Eğitim Müdürü: Karantinaya alınan sınıf sayısı sıfırlanmak üzere
Elazığ Milli Eğitim Müdürü: Karantinaya alınan sınıf sayısı sıfırlanmak üzere
Başkandan 'bina satışına' açıklama: 50 yılda böyle satışa tanık olmadım
Başkandan 'bina satışına' açıklama: 50 yılda böyle satışa tanık olmadım
Ilıca Şelalesi'nin döküldüğü noktaya tüple dalış yapıldı
Ilıca Şelalesi'nin döküldüğü noktaya tüple dalış yapıldı
Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza
Kaldırımdan giden scooter kullanıcılarına ceza
Tarihi cami taşkınlara karşı 3 metre yükseltilip restore edilecek
Tarihi cami taşkınlara karşı 3 metre yükseltilip restore edilecek
Taklacı teyze gençlere taş çıkardı
Taklacı teyze gençlere taş çıkardı

Bu Habere Tepkiniz

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
Lise mezunları memur oluyor

Lise mezunları memur oluyor

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Lise-Onlisans/
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan personele yapılacak ek ödemeleri ve bu ödemelerdeki artışı yazdı.
AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

AFAD 1749 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ile personel alımı yapacak.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor

Doktorlar ve avukattan oluşan müzik grubu eğitim ve sağlık için ücretsiz sahne alıyor

İzmir'de uzman doktorlarla bir avukatın yer aldığı rock müzik grubu "The Rocktors", sağlık ve eğitim kurumlarına destek amaçlı konserlere çıkıyor. Grupta davul çalan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kutsal Turhan önderliğinde 2013'te kurulan, Dahiliye Uzmanı Dr. Sedat Can Güney, Beyin Cerrahisi Uzmanı Görkem Yavaş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Soysal Turhan, Pedodonti Uzmanı Dr. Esin Güney, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Özcan ve avukat Eray Egemen Özkan'dan oluşan müzik grubu The Roctors, kentteki çeşitli mekanlarda konserler veriyor.
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Haftanın fırsat ürünleri (02-06)

Haftanın fırsat ürünleri (02-06)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri