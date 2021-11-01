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Öğretmen 'İ' harfini böyle öğretti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 'İ' harfini öğretmek ve öğrencilerin okula duyarlılığını arttırmak isteyen ilkokul öğretmeni okula inek getirdi. Öğrencilerin eğlenerek öğrendiğini dile getiren sınıf öğretmeni Neslihan Yıldız, "Bu etkinlikteki amaç sadece 'İ' sesini öğretmek değil öğrencilerin parmak kaslarını geliştirmek, okula karşı olumlu duygular beslemelerini sağlamak yani eğlenerek öğrenmeleri yatıyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 15:20
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Öğretmen 'İ' harfini böyle öğretti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Yeniköy İlkokulunda öğretmenlik yapan Neslihan Yıldız, öğrencilerine alfabede yer alan harfleri öğretmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Öğrencilerin hem okula duyarlılığını arttırmak hem de yaşayarak öğrenmelerini sağlamak için gerçekleşen etkinlikte 'İ' harfi, okula getirilen inekle öğretildi.

Öğretmen tarafından içine süt koyularak inek memesi şeklinde hazırlanan eldivenlerin başına geçen öğrenciler, hem süt sağma deneyimi kazanıyor hem de parmak kaslarını güçlendiriyor. Etkinliği tamamlayan öğrenciler daha sonrasında öğretmenleri tarafından süslenen pastörize sütleri içiyor.

Öğrencilerin etkinliklerden memnun olduklarını dile getiren ve 15 yıldan beri sınıf öğretmenliği yapan Neslihan Yıldız, velilerin de bu tür etkinliklerden memnun olduklarını ve kendisine destekte bulunduklarını aktardı.

"YAŞAYARAK ÖĞRENMELERİNİ İSTİYORUM"

Sınıf öğretmeni Neslihan Yıldız, bu tarz etkinliklerde sadece öğretmeyi amaçlamadığını, "Öğrencilerin okula olumlu tutum geliştirmeleri, yaparak, yaşayarak öğrenmelerine yardımcı olmak ve en önemlisi ileride onlara hatırlayacak çok güzel anılar bırakmak için bu etkinlikleri planlayarak yapıyorum" dedi.

Daha öncesinde yapılmayan aktivitileri hayata geçirmek istediğini söyleyen Yıldız, "Çevre şartlarına uyarak örneğin köy okulunda olmam ineği getirmem için uygun bir ortam bu nedenle böyle bir etkinlik yaptım. Bu etkinlikten sonra evde hazırlayıp süslediğim hazır sütleri çocuklara dağıttım. " şeklinde konuştu.

"EĞLENİRKEN ÖĞRETMEYİ HEDEFLİYORUM"

Öğrencilerine eğlenerek öğretmeyi hedeflediğini dile getiren Yıldız, "Bu tarz etkinlikler yaptığım zaman hem çocukların hem de velilerin çok hoşuna gidiyor. İneği okul bahçesinde görenler ilk olarak şaşırıyor sebebini öğrendikten sonra ise güzel bir etkinlik olduğunu söylüyorlar. Ben öğrencilere her sesi öğretmeden önce etkinlik planları yapıyorum. Farklı etkinliklerle çocuklara eğlenirken öğretmeyi hedefliyorum ve çocukların kazanımlarına yardımcı oluyorum" dedi.

"VELİLER TAKDİR EDİYOR"

Söğütlü Yeniköy İlkokulu müdürü Melih Demir, "Öğretmenimizle uzun yıllardır birlikte çalışmaktayız ve bu tür etkinlikleri sürekli yaptığı için tüm veliler tarafından takdir edilmektedir. Bugün yapılan etkinlik sayesinde öğrencilerimiz her gün okula gelme konusunda hevesliler. Öğretmenimize yapmış olduğu bu etkinliklerden dolayı teşekkür ediyoruz, velilerde sürekli bundan sonra hangi etkinlikler olacak diye soruyorlar" şeklinde konuştu.

"ETKİNLİK ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Yapılan etkinliklerin diğer öğretmenlere de örnek olduğunu aktaran okul müdürü Demir, "Bu tarz etkinlikler diğer öğretmenlerimize örnek teşkil ediyor. Bunun sonucunda da bu tarz etkinlikler planlıyorlar, etkinlikler sonucunda öğrencilerin gözlerindeki bu mutluluk bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Öykü Büyükkurt, "Okulda öğretmenimiz eldivenlere süt dolduruyor ve bizde sağıyoruz. Süt sağarken 'İ' harfini de öğrendik ve öğretmenimizin bize verdiği sütleri içerek güçleniyoruz" dedi.

"OKULU DÖRT DUVAR ARASINA SIĞDIRMAMAK LAZIM"

Öğretmene etkinlikte destek veren öğrenci velisi Rukiye Bilgin'de, "Eğitimin zamanı ve mekanı yoktur. Okulu dört duvar arasına sığdırmamak lazım. Neslihan öğretmeninde çocuklara çok büyük bir desteği var ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim alması için elinden gelen desteği gösteriyor. Biz veliler de destek amaçlı ve çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için elimizden ne geliyorsa yardımcı olamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

#Sakarya# Söğütlü# Neslihan Yıldız
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