Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 15:35
Metin Türk idaresindeki 70 FE 200 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan kara yolunda, Nusret Çelik'in kullandığı 41 UN 151 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü Çelik ile otomobildeki Fatma Türk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve trafik polisi ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.