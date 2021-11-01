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Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Kanal İstanbul) Bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz bir taraftan ana ihale için çalışmalarımızı, finans görüşmelerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 15:48
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Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, yolcu sayısında gelecek yıl 2019'u geçeceğini belirterek, "Oradan hem kira geliri gelecek hem de garanti üzerindeki yolcu gelirinden pay alacak devlet." dedi.

Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'nde Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya gelen Karaismailoğlu, yap-işlet-devret projelerinde işletmecilerin çok hızlı ilerlediğini, yıllardır yapılamayan ve devlete ekonomik kaybı olan projelerin bu yolla hayata geçirildiğini söyledi.

Çukurova Havalimanı projesi için ihaleye, alanında 7 en büyük firmanın katıldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Devletten hiçbir para çıkmadan işletmeci 100 milyon avroluk yatırım yapacak, işletme süresinde 300 milyon avro kira ödeyecek. Çok başarılı işlerden bir tanesi." diye konuştu.

Çukurova Havalimanı'nın Ekim 2022'de açılacağını bildiren Karaismailoğlu, "Gelecek yıl ekimde oraya uçakla ineceğiz. Dört başı mamur uluslararası bir havalimanı olacak. Demir yolu bağlantısı da bulunacak." dedi.

Atatürk Havalimanı'nda yapılacağı belirtilen Millet Bahçesi'ne ilişkin bir soru üzerine Karaismailoğlu, acil durum hastanesi yapılan kuzey-güney pistlerinin olduğu bölgenin, ilk etapta gelecek yıl içerisinde Millet Bahçesi olarak vatandaşa açılacağını, doğu-batı pistinin faaliyete devam edeceğini söyledi.

Karaismailoğlu, doğu-batı pistinin özel havacılık tarafından özel durumlarda ve sağlık durumlarında kullanılmaya devam edeceğini aktararak, hem kargo alanları hem de dış terminali bir etkinlik ve festival alanına dönüştürmeyi planladıklarını, burada TEKNOFEST ve Ulaşım Şurası'nın yapıldığını bildirdi.

- "İstanbul Havalimanı gelecek yıl 2019'u geçecek"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en başarılı kamu-özel iş birliği projelerinden olduğunu, ekonomik değeri bulunmayan bir alanın devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk yatırımla havalimanı haline getirildiğini, burada 200 bine yakın kişinin istihdam edildiğini, devletin 25 yıllık işletme süresince 22 milyar avro kira alacağını anlattı.

Karaismailoğlu, "Şu anda yolcu yoğunluğu açısından Avrupa'da birinci. Türkiye'yi süper şekilde temsil eden bir havalimanı oldu. Verdiğimiz garantiler o kadar düşük ki... 2019'da, ilk yılında bile garantiyi karşıladığı için 22 milyar avronun üzerine devlete fazladan 22 milyon avro gelir getirdi." diye konuştu.

Salgın döneminde yolcu sayısının azaldığının hatırlatılması üzerine Karaismailoğlu, "Önümüzdeki yıl 2019'u geçecek. Oradan hem kira geliri gelecek hem de garanti üzerindeki yolcu gelirinden pay alacak devlet." dedi.

Bir gazetecinin akıllı ulaşım ve 5G yatırımlarına ilişkin sorusu üzerine Karaismailoğlu, Bakanlığın son 19 yılda yaptığı altyapı yatırımları, kara yolu, havalimanı ve demir yolu yatırımlarına değindi.

Bu yatırımlar sayesinde ihracatın arttığını, ticaretin geliştiğini, Türkiye'nin büyüme hızının arttığını, yakıt ve zamandan tasarruf edildiğini aktaran Karaismailoğlu, trafikteki araç sayısı artmasına rağmen kaza ve can kaybı sayısının azaldığını, bu yatırımlar sayesinde 11 bin canın kurtarıldığını, seyahatlerin çileden keyfe dönüştüğünü söyledi.

Otoyollarda hız sınırının artırılmasına ilişkin bir yorum üzerine ve artması gerektiğini düşünüp düşünmediklerine ilişkin Karaismailoğlu, konuyu İçişleri Bakanlığı ile konuştuklarını söyledi.

- "5G'de bir ihale yapma düşüncemiz var"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, endüstri, sanayi ve medikale ciddi katkısı olacak 5G yatırımlarına devam ettiklerini, havalimanları ve stadyumlarda 5G uygulamalarına başladıklarını belirterek, "Yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçmek için Ankara'da bir haberleşme kümelenmesi kurduk. Şu anda iletişim, telekomünikasyon tarafında yüzde 25 yerliliği yakaladık. Hedefimiz bunu artırmak. Yerli ve milli imkanları geliştirip zamanı gelince 5G'ye gireceğiz. Bir ihale yapma düşüncemiz var." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, Türk Telekom'un işletme hakkı süresinin uzatılmasının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Borsaya açık bir şirket. Gündemimizde olan konular ama şu an açıklama yapılacak bir konu değil." karşılığını verdi.

"Uzatma planlaması yok diye anlıyorum, öyle mi?" sorusu üzerine de Karaismailoğlu, "Denebilir. Zaten uzatma için yeni bir ihale yapmak lazım." dedi.

Yenikapı'da da Galataport gibi bir liman yapılması süreci olduğuna yönelik bir soru üzerine Karaismailoğlu, burada ÇED sürecinin devam ettiğini, çevre etkilerine ilişkin raporların tamamlandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, "ÇED raporu bitti. Planımız orada da yap-işlet-devret ihalesine çıkmak. Talipleri var. Dünyanın en büyük kruvaziyer firmaları gelip gidip burayı soruyorlar. Tarihi Yarımada'ya, İstanbul turizmine büyük katkısı olacak bir liman." ifadelerini kullandı.

- "30 milyar avroluk kamu-özel projeleri yaklaşık 2040'ta devlete geçecek"

Adil Karaismailoğlu, gelecek onlarca yıl için planlanan ve kamu-özel iş birliğiyle hayata geçirilen 30 milyar avroluk yatırımların tamamının hemen hemen 2040'ta işletme süreçlerinin biteceğini ve devlete geçeceğini söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan araç sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü yapıldıktan sonra Yalova, Bilecik ve Bursa gibi bölgelerde üretimin arttığını, sanayinin ve turizmin ciddi şekilde geliştiğini, yatırımların önemli ekonomik refah sağladığını anlattı.

Karaismailoğlu, İstanbul'a yapılacak üç katlı tünel projesine ilişkin soru üzerine, orada E-5 altından gidecek raylı sisteme öncelik vereceklerini bildirdi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk etabının yeni yılın birinci çeyreğinde, kalan kısmının ise sonunda açılacağını aktaran Karaismailoğlu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen metrosunu da 2022'nin ilk aylarında hizmete alacaklarını duyurdu.

- "Boğaz'da alternatif su yolu zorunlu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'ndan şu anda yıllık 43 bin geminin geçtiğini, gemi sayısı azalsa da boyutları büyüdüğü için yüklerin arttığını, aslında geçmesi gereken gemi sayısının 25 binlerde olduğunu söyledi.

Şu anda büyük gemiler geçerken olağanüstü önlemler alındığını, çok meşakkatli işler yapıldığını, geçmişte büyük kazalarla karşılaşıldığını anlatan Karaismailoğlu, Boğaz'ın büyük risk altında olduğuna dikkati çekti.

Karaismailoğlu, dün Boğaz'da yelken yarışları gerçekleştirildiğini, bu konuda çok ciddi talepler olduğunu ifade ederek, yoğunluk nedeniyle bu taleplere izin veremediklerini söyledi.

Gelecek yıllarda Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 75 binlere ulaşmasının beklendiğini, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin büyük liman yatırımları yaptığını belirten Karaismailoğlu, gelecekteki taleplere cevap verebilmek ve Boğaz'ın güvenliği için alternatif su yolunun zorunlu olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'daki son duruma ilişkin de şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul güzergahında yazın bir köprünün imalatına başlamıştık. Daha farklı bir köprü vardı, Kanal İstanbul'a göre o köprü projelendirilip onun imalatlarına başlandı. Ayrıca, Halkalı-Kapıkule tren hattımızın Halkalı-Ispartakule arasını Kanal İstanbul nedeniyle tünele çevirdik. Bunun da ihalesini yaptık. Bir taraftan onu yapıyoruz bir taraftan Kuzey Demiryolu'nun Çatalca-Havalimanı arasındaki kısmının ihalesinin yapıyoruz. Bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz bir taraftan ana ihale için çalışmalarımızı, finans görüşmelerimizi devam ettiriyoruz."

#Adil Karaismailoğlu# ekonomi# ulaştırma ve altyapı bakanı# kanal istanbul
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