Vatandaş isyan etti: Zincir marketler cezaları bize yansıtıyor

Son dönemde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası Ticaret Bakanlığı, zincir marketlere yönelik operasyon başlattı. Denetimlerin sıklaştırıldığı marketlerde etiketler tek tek mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 5 büyük zincir markete toplamda2 milyar 649 milyon 223 bin lira idari para cezası kesildi. Marketlerden yapılan açıklamada, cezaya itiraz edileceği söylendi.

FİYATLARI RAKİPLERİYLE ORGANİZE ETTİLER



Zincir marketlere yapılan soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Marketlerin rakiplerle iletişim halinde fiyatları değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca bir marketin halde 0.75 kuruşa satılan kabağı, kendi firmasına 3.95'e sattığı ve vatandaşa da 7.50'ye mal ettiği ortaya çıktı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER GELİYOR



Zincir marketlere yönelik kesilen cezalar henüz gündemden düşmemişken, marketlerden skandal görüntüler gelmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir market zincirinde küflenmiş nuggetin satılmasının ardından, bir başka market zincirinde ise peynir, zeytin ve salam gibi ürünlerin satıldığı şarküteri dolabında bir kedinin gezmesi tepki çekmişti.

VATANDAŞ İSYANDA: CEZALARI BİZE YANSITIYORLAR



Bugün ise sosyal medyaya yeni bir görüntü düştü. 5 büyük zincir marketten birinde çekilen videoda, 2 kiloluk reçelin fiyatının 24.90'dan, 29.90'a yükseltildiği gözüküyor. Paylaşıma onlarca yorum yapan kullanıcılar, marketlerin kesilen cezaları vatandaşa yansıttığını söyledi.