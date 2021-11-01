İstanbul'da 1 milyon 179 bin 751 yabancı bulunuyor

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla 535.025 geçici koruma kapsamında Suriyeli, 644.726 ikamet izinli farklı uyruklarda olmak üzere toplam 1.179.751 yabancı bulunmaktadır. 2021 yılında düzensiz göçle mücadele kapsamında 52.083 yabancıya işlem yapılmış, 19.294 yabancı ülkesine geri gönderilmiş, 26.319 yabancı ise geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İstanbul ile ilgili istatistiki bilgi verirken resmi rakamlara göre açıklama yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.