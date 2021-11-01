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Google'ın Sahne 2.0 projesi hayata geçirildi

Google Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Sırma Süren:- "Google.org üzerinden 275 bin dolarlık bir hibeyle, projeye destek olmak üzere yola çıktık. Aslında bizim projeye katkımız, sahne emekçilerinin bu alanda dijital beceriler kazanması ve dijital kapasitelerinin geliştirilmesi için oluşacak eğitim programının mümkün olması noktasında oldu"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 19:09
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Google'ın Sahne 2.0 projesi hayata geçirildi

Google, sahne emekçilerine dijital yetenekler kazandırmayı amaçlayan "Sahne 2.0" programını hayata geçirdi.

Salgın döneminde kültür sanat kurumlarıyla sahne emekçilerinin teknolojik araçlarla çağı yakalamalarının ve dijital yetenekler kazanmalarının gerekliliğinin ortaya çıkması üzerine, Google, sahne sanatçılarının izleyicilerine alternatif yollarla ulaşabilmeleri için yeni projeye destek sağladı.

Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde yapılacak projeye Google.org, 275 bin dolarlık hibe ile katkı sağladı.

Ataşehir'deki DasDas'ta gerçekleşen tanıtım toplantısına katılan Google Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Sırma Süren, Google'ın 15 yıldır dijitalleşme yolculuğunda Türkiye'nin yanında olmayı hedefleyerek, bu kapsamda birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Kültür sanat çalışanları ve sahne emekçilerinin dijital beceriler kazanarak, dijital çağa ayak uydurmalarına imkan sağlamak için projenin ortaya çıktığını aktaran Süren, "Bu projenin teklifi gelince biz çok heyecanlandık. Google.org üzerinden 275 bin dolarlık bir hibeyle, projeye destek olmak üzere yola çıktık. Aslında bizim projeye katkımız, sahne emekçilerinin bu alanda dijital beceriler kazanması ve dijital kapasitelerinin geliştirilmesi için oluşacak eğitim programının mümkün olması noktasında oldu." dedi.

Sırma Süren, yapılacak projeyle, seyirci ve sahne arasındaki güçlü bağın, verilecek eğitim sayesinde doğru araçlarla çevrim içi dünyaya taşınacağına dikkati çekti.

Salgın döneminde kültür sanat alanında izleyicilerin değişen alışkanlıklarına da vurgu yapan Süren, "YouTube Culture Trend raporunda tüm dünyada benzer eğilimler aslında ortaya çıkıyor. Bu rapora 20 ülke dahil oldu. Türkiye de bunlardan biri. Özellikle pandemi döneminde video içeriği tüketme alışkanlıklarımıza göre, insanlar artık bu videoları, içerikleri tüketirken, topluluk hissiyatından bahsediyor. Aynı içeriği tüketen kişiler arasında bir bağ oluştuğu ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Süren, Sahne 2.0'ın internet sayfası ve sosyal medya kanalları üzerinden kayıtların alınacağını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Platforma üye olan sahne emekçilerinin yararlanabileceği eğitim modülleri var. Bu modüllerden yararlanabilirsiniz. Sektörün önde gelen isimleri, 'kültür sanata yönelik dijitalleşme nasıl olur?' konusunda farklı içerikler oluşturdu. Dijital pazarlama nasıl yapılır ve bu platformlar nasıl verimli kullanılabilir? gibi içerikler de var. Mentorluk eğitimi de var. Bu proje kapsamında DasDas'ta kurulan bir stüdyo var. Bu stüdyoyu da programdan faydalanan kişiler, öğrendiklerini stüdyoda uygulayabilecek."

Sırma Süren programdan 8 bin kişinin faydalanmasını öngördüklerini aktardı.

- "Tiyatro, seyircisinden beslenen bir sanat"

Inogar Kooperatifi Kurucu Ortağı, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve oyuncu Mert Fırat da tiyatronun seyircisinden beslenen, interaktif özelliği olan bir sanat dalı olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla seyircinin varlığını hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Biz aslında seyircinin tepkisiyle de oynuyoruz, komedi de olsa, dram da olsa. Fakat yaşadığımız dönem nedeniyle hibrit olmasından yanayım. Bir de geçmişe dönüp bakmaya başladım." değerlendirmesinde bulundu.

Projeye başvuran kişilerin, eğitimler ve mentorluk programının yanı sıra stüdyodan yararlanabileceğinin altını çizen Fırat, projenin bir yılı kapsadığını dile getirerek, "Bir yıl sonrasında da devam ettireceğimiz bir program söz konusu." dedi.

Inogar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Itır Erhart'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Sahne Sanatlarında 2. Yol: Sahne 2.0 Projesi" konulu kısa panele katılan Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy da kısa sunumunda projenin sağlayacağı katkılara değindi.

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Toplantıda ayrıca İTÜ Sosyal İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nihan Yıldırım, Inogar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıca ve Inogar Kooperatifi Kurucu Ortağı Güler Altınsoy da kısaca projeye ilişkin bilgi verdi.

Google.org hibesi, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi ortaklığıyla hayata geçirilen Sahne 2.0 Projesi, sahne sanatlarında çalışan bireylerin dijital becerilerle donatılmasını sağlamayı amaçlıyor. Projeyle birlikte yüzde 60'ı kadın olmak üzere 8 binden fazla sahne emekçisine ulaşılması hedefleniyor.

Sahne emekçileri, proje kapsamında çevrimiçi ve yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri, mentorluk desteği, iş geliştirme ve networking etkinlikleri, webinarlar, dijital deneyim stüdyosu kullanımı, prodüksiyon süreçlerinde teknik destek gibi imkanlardan yararlanabilecek.

Sahne 2.0 Dijital Kültür Güçlendirme Programı'na paralel olarak kültür sanat ekosistemini güçlendirmek misyonu ile açılacak olan Sahne 2.0 Youtube kanalında da kültür ve sanat ile güncel yaşam üzerine içerikler paylaşılacak ve Dijital Kültür Güçlendirme Programı kapsamında geliştirilen yeni prodüksiyonlar yayınlanacak.

#Google# Sahne 2.0# tiyatro
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