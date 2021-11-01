Terör örgütü'nün sabotajcısı, örgüt üyesi olduğunu itiraf etti

Erzincan'da 2 askeri araca bombalı saldırı ve bir tren rayına bomba yerleştirilmesi olayına karıştıkları iddia edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarından "turuncu" kategorideki Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan tutuklu sanık "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz ile tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y, T.Y. ve sanık avukatları hazır bulundu.

PKK'nın sabotajcısı olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan tutuklu sanık "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem, duruşmaya Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanıkların, 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yerleştirilerek askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilen el yapımı patlayıcı ve Kemah ilçesi Cebesoy mevkisinde tren yoluna el yapımı bomba yerleştirilmesi olaylarına ilişkin savunmalarının alınmasına devam edildi.

Mahkeme heyetince, sanıklar Herdem ve Düz için çıkarttıkları sahte kimliklerin incelenmesinin de tamamlandığı belirtilerek, Nevzat İncebay adına düzenlenmiş sahte kimlikte Ahmet Herdem'in, Rıdvan Açıkgöz adına düzenlenmiş sahte kimlikte ise Gürkan Düz'ün fotoğrafının bulunduğu aktarıldı.

Sanık Herdem, iddianamede bahsi geçen eylemlerle ilgili herhangi bir alakasının olmadığını ileri sürdü.

El yapımı patlayıcının üzerindeki parmak izlerinin kendisine ait olmadığını savunan Herdem, "Şanlıurfa'da alınan parmak izleri bana ait ancak Tunceli'de alınan parmak izlerinin veri tabanındaki parmak izlerimle uyuştuğu belirtilmiş. Ben bunu kabul etmiyorum. Dava dosyasında tarafıma yöneltilen suçlamalardaki eylemlerin hiçbiri içerisinde bulunmadım. Bir eylem de yapmadım. Bu eylemlerin benimle bir alakası yoktur. Örgüt üyeliğini kabul ediyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme başkanı ise kolluk kuvvetleri tarafından gönderilen cevabi yazıda, Herdem'in, Tunceli'de parmak izinin alınmadığını ancak Şanlıurfa'da alınan parmak izlerinin veri tabanında kayıtlı olduğunu ve bunun kendisine ait parmak iziyle eşleştiğini belirtti.

Suçlamaları kabul etmeyen Herdem, tutuksuz yargılanmak isteğini tekrar ederek tahliyesini talep etti.

Sanık Gürkan Düz ise önceki duruşmada yaptığı savunmasını tekrar ettiğini vurgulayarak, tutuksuz yargılanmasını istedi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, adli kontrol şartlarının kaldırılması ve beraatlerine karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanıkların tutukluluk haline ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı ise dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesini ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatlarının da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Ahmet Herdem ile Gürkan Düz'ün, 13 Mayıs 2020'de devriye görevi yapan askeri minibüsün Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisinden geçişi sırasında yola yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin hafif yaralanması olayının yanı sıra 25 Haziran 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yine askeri aracın geçişi sırasında yerleştirilerek el yapımı bombanın infilak ettirilmesi olayı ile Kemah ilçesi Cebesoy mevkisindeki tren yoluna el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olaylarına karıştıkları öne sürülüyor.

İddianamede, Herdem ve Düz'ün yanı sıra bu kişilerle irtibatlı olan tutuksuz sanıklar E.T, Ü.T, C.Y. ve T.Y'nin, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra 22'şer yıldan 44'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

Herdem ve Düz'ün ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, Ahmet Herdem hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuluyor.