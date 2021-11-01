Hamile eşini bırakıp, başkasıyla düğün yaptı

Esra Erol'da programında işlenen ilginç bir konu gündem oldu. Giresun'da yaşayan Kübra Sarıkaya eşinin eski sevgilisi ile beraber olduğunu ve düğün yaptıklarını iddia ederek Esra Erol'dan yardım istedi.

2 yaşında bir çocukları olan ve şuanda 8 aylık hamile olan Kübra, kocasıyla gelinlik giyerek düğün yapan kadının kendisini daha önce aradığını "kocana sahip çıksaydın" dediğini ifade etti.

Canlı yayına bağlanan eş Sezer Sarıkaya ise fotoğrafları olmasına rağmen "Bütün bunlar iftira" diyerek herkesi şaşırttı.