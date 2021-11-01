Acun Ilıcalı'nın satın alacağı konuşulan Hull City'den açıklama

Daha önce Hollanda'da Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı bir süredir Hull City ile ilgileniyor.

Hull City: Bundan sonra herhangi bir açıklama yapılmayacak

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Medyada çıkan son haberlerin ışığında, kulübün devir teslim aşamasında olduğunu ve özel hakları koruma adına daha fazla detay veremeyeceğimizi belirtiriz. Bundan sonra herhangi bir açıklama yapılmayacaktır."

Hull City hangi ligde?

Hull City bu sezon Championship'te mücadele ediyor.

Geçen sezon 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan takım bu sezon yarıştığı Championship'te şu ana kadar 15 maçta 9 puan topladı.

Hull City hanesine yazdırdığı 9 puanla ligde 22. sırada yer alıyor.

Hull City en son ne zaman Premier Lig'deydi?

Hull City dört yıldır Premier Lig'den uzak.

İngiliz ekibi son olarak 2016-17 sezonunda Premier Lig'de mücadele etti ve 34 puanla ligi 18. bitirerek küme düştü.