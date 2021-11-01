Binance, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu
Kripto para borsası Binance, tüm para çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Kasım 2021 21:27
Binance'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm işlemlerin geçici süreliğine durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde çalışıyor" ifadeleri yer aldı.