Binance, tüm para çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu

Binance'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tüm işlemlerin geçici süreliğine durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde çalışıyor" ifadeleri yer aldı.