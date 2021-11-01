Ereğli Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde ihmal iddiası

Olay 28 Temmuz 2021'de Konya'da Ereğli Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde merkezinde meydana geldi. Görüntülerde merkezde kalan engelli bir kişinin yere düşmesi yer alıyor. Tepki çeken kısımsa rehabilitasyon merkezi çalışanlarının engelliye müdahale etmeyip yanından geçip gitmeleri.

İddiaya göre bu o merkezde yaşanan ilk olay değil. CNN Türk ihbar hattına konuşan engelli o kişi ve diğer engelliler kimseleri olmadığı için çalışanlardan şikayetçi olamıyor.

Nedeni ise daha kötü muamele görme korkusu.

Öte yandan Ereğli Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nden herhangi bir açıklama yapılmadı.