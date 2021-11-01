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'Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi' kapılarını AA'ya açtı

Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın sayılı tesislerinden olan ve 2017'de hizmete açılan Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde, tren setlerinin bakımları uluslararası standartlar dikkate alınarak özenle yapılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2021 22:19
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'Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi' kapılarını AA'ya açtı

Türkiye'de yüksek hızlı trenler (YHT) 2009 yılından beri hizmet veriyor. Bu trenlerin bakımları ise 4 yıldır Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde gerçekleştiriliyor. Ana Bakım Atölyesi, kapılarını AA ekibine açtı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük, ülkenin YHT teknolojisi ve konforuyla tanışmasının 2009'da Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nın işletmeye açılmasıyla başladığını, daha sonra bu hattı Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul hatlarının takip ettiğini söyledi.

Bugün itibarıyla 4 güzergahta YHT'lerle hizmet verildiğini belirten Pezük, "Yaptığımız ve işletmeye aldığımız hızlı tren hatlarıyla dünyanın 8'inci, Avrupa'nın 6'ncı hızlı tren işletmecisi olduk. YHT hatlarımızla bağlantılı tren ve otobüs seferleriyle kombine taşımacılık yaparak, ülke nüfusumuzun yüzde 40'ına YHT konforuyla hizmet veriyoruz." dedi.

Pezük, 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağının 1213 kilometresinde YHT işletmeciliği yapıldığını, 3 bin 500 kilometrelik YHT hattı yapım çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

YHT taşımacılığını saatte 250 ve 300 kilometre hızlara sahip 31 YHT setiyle sürdürdüklerini dile getiren Pezük, bu setlerin en son teknoloji ve standartlara sahip olduğunu, güvenli şekilde hizmet sunduğunu ifade etti.

Pezük, emniyet ve dijitalleşmenin öncelikli kurumsal politikaları arasında yer aldığını ve işletmecilik anlayışının ana omurgasını oluşturduğunu söyledi.

Yeni dünya teknolojisi YHT setleri ve akıllı sistemler sayesinde trenlerin rutin bakımlarının seyir esnasında belirlenerek bakım merkezine bildirildiğini anlatan Pezük, böylece planlama ve iş bitirmede kurumun hız kazandığını dile getirdi.

"Bakımlar son teknoloji ve iş gücüyle donatılan özel tesislerde yapılıyor"

Dünyadaki son teknoloji YHT setlerinin bakım ve revizyon çalışmalarını da özel olarak tasarlanan son teknoloji ve iş gücüyle donatılan tesislerde yaptıklarını belirten Pezük, şöyle konuştu:

"Tamamen son teknolojiye sahip Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi, 330 bin metrekare açık, 55 bin metrekare kapalı alana sahip. Burada aynı anda 42 YHT setinin bakım çalışmaları düzenli şekilde yapılabiliyor. YHT setlerinin periyodik ve servis öncesi-sonrası bakımları ile ağır bakımları, araç üreticisi firma tarafından belirlenen zaman ve kilometre değerleri kapsamında uluslararası standartlar dikkate alınarak özenle yapılıyor. Ayrıca her servis öncesinde temizlik ve yolcularımızın ihtiyacı olan tüm ikmalleri ile setlerin dezenfeksiyon işlemlerini yine bu tesisimizde gerçekleştiriyoruz."

Pezük, tesiste görevli teknisyen ve mühendislerin saatte 250 kilometre ve üzeri hızlardaki tren setlerinde çalışma yapabilme sertifikasına sahip olduğuna dikkati çekerek, bu sayede mesleki yeterlilik ve yetkinliğin sağlandığını ifade etti.

"Ülkemizin ilk ve Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında yer alan son teknoloji ekipmanlarla donatılmış Etimesgut YHT Ana Bakım Tesisimiz çevre ve insan duyarlılığı dikkate alınarak tasarlanmış, tesis ve ofisler engelli erişimine uygun olarak imal edilmiştir." diyen Pezük, bakım kompleksinin malzeme deposunun tam otomatik olarak hizmet verdiğini, yedek parçaların depolanmasının ihtiyaç halinde temini ve bilgisayar kontrollünün robotik ekipmanlar vasıtasıyla hızlı ve güvenli şekilde yapıldığını anlattı.

Pezük, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının da desteğiyle YHT taşımacılığını ülkenin her tarafına yayarak, halka hızlı, konforlu, güvenli ve ekonomik ulaşım sunmak için çalıştıklarını dile getirdi.

YHT setlerinin 12'sinin 411, 19'unun ise 482 yolcu kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Pezük, bu setlerle günlük 40 sefer yapıldığını, 20 bin kilometre yol kat edilerek 18 bin kişilik yolcu kapasitesi sağlandığını söyledi.

"Tesisimiz YHT bakımları için özel olarak dizayn edildi"

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Etimesgut YHT Ana Bakım Atölye Müdürü Onur Şengün de YHT işletmeciliğini dünyanın en iyi setleriyle saatte 250 kilometre hızla yaptıklarını ifade etti. Şengün, "Bu setlerimizin bakımlarını da yine dünyanın en yeni teknolojisine sahip ve YHT bakımları için özel olarak dizayn edilen Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bakım, test ve park yolu olarak kullanılan 36 kilometre uzunluğunda demir yolu hattına sahip tesiste setlerin saatte 40 kilometre hıza kadar olan dinamik testleri yapılabildiği gibi yerli üretimi yapılan demir yolu araçlarının da dinamik testleri gerçekleştirilebilmektedir. Yerli bir firmamızın üreterek Avrupa ülkesine sattığı demir yolu araçlarının dinamik testleri tesisimizde yapılmıştır." dedi.

Tesiste çalışan personelin 10 yılı aşkın YHT işletmecisi ve bakımcısı olma tecrübesi taşıdığını vurgulayan Şengün, bu sayede YHT setlerinde 50'ye yakın modifikasyon yapılarak yerlileştirme ve millileşme adına adımlar atıldığını söyledi. Şengün, tesisteki YHT simülatörü sayesinde YHT Makinistliği Kursu ile aileye katılacak personelin dijital ortamda eğitimlerini tamamladıklarını ve tecrübe sürüşlerine başladıklarını dile getirdi.

Onur Şengün, Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'nde 51 mühendis, 307 teknisyen ve 132 destek personeli olmak üzere 490 çalışanla 24 saat vardiya esasına göre hizmet verildiğini belirtti.

"Atölyede setler ertesi günkü sefere hazır hale getiriliyor"

Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi Başteknisyeni Feridun Cengiz Akkan da YHT'lerin hizmet vermeye başladığı 2009'dan bu yana bakımlarıyla ilgilendiğini, Ana Bakım Atölyesi'nin 2017'de hizmete açılmasıyla bu tesiste çalışmaya başladığını kaydetti.

Setlerin 12'sinin KAF, 19'unun ise Siemens marka olduğu bilgisini veren Akkan, bunların günlük olarak 8'inin Ankara-İstanbul, 5'inin Ankara-Konya, 4'ünün Konya-İstanbul, 3'ünün de Ankara-Eskişehir hattında karşılıklı sefer yaptığını bildirdi.

Akkan, gün sonunda seferler bitince YHT'lerden bazılarının bölgelerde kaldığını, bazılarının da Etimesgut YHT Ana Bakım Atölyesi'ne getirildiğini belirterek, "Atölyeye gelen setler, her türlü mekanik, periyodik, günlük ve haftalık, dış, çatı bakımları yapılıp, ertesi günkü sefere hazır hale getiriliyor." dedi.

#YHT
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