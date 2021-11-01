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PKK'dan Avrupa ülkeleri itirafı: 'Çatışmayı kesmeyin' dediler

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Duran Kalkan, ateşkes ilan etmek için Avrupa'da yasal açıklama zemini bulamadıklarını belirterek, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Kasım 2021 22:27
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PKK'dan Avrupa ülkeleri itirafı: 'Çatışmayı kesmeyin' dediler

Terör örgütü PKK'nın kurucularından Duran Kalkan, örgüte yakın bir siteye verdiği röportajda, "Avrupa'da ateşkes için zemin bulamadık" dedi.

Rudaw'ın aktardığına göre PKK yönetiminin "ateşkes ilan etmek için Avrupa'da yasal açıklama zemini bulamadığını" belirten Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı, çözümsüzlüktü. Biz hiçbir devletten bir çözüm dayatması, çözüm programı, çözüm projesi görmedik. Tam tersine bizimle ilişki kurdular, düşüncemizi, siyasetimizi, niyetimizi öğrendiler; eğer niyetimiz çözümden yanaysa, ateşkesten yanaysa onu boşa çıkartmak için saldırılarda bulundular" ifadelerini kullandı.

#Duran Kalkan
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