MEB, ek sorumluluk sınavlarının yapılmasını istedi

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemlerinde Covid19 salgını nedeniyle yüzyüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte uygulandığını belirtti. Bu süreçte, öğrencilerin üst sınıflara sorumlu olunan ders sayısına bakılmaksızın geçirildiği ancak sorumluluğu bulunan ders sayısı arttığı için sorumluluk sınavlarının hepsinin yapılmadığına dikkat çekildi.

28 Ekim'de tüm illere gönderilen yazıda, eksik kalan sorumluluk sınavlarının Kasım ayı içinde yapılması istendi