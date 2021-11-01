Kapalı ortamlar en az 2 saat havalandırılmalı

Havalar soğudu, kapalı ortamda geçirilen süre arttı.

Isı kaybı olmaması için kapalı ortamlar yeterince havalandırılmıyor. Ancak bu durum, enfeksiyon hastalıklarının ve solunum rahatsızlıklarının artmasına neden oluyor.

"Ev günde 2 saat havalandırılmalı"

Enfeksiyon Hastalıkları Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, hem oksijen ihtiyacı için hem de odayı belirli bir ısıda, nemde tutmak ve mikroplardan uzak durabilmek için evlerin ya da bulunulan ortamların havalandırılması gerektiğini söyledi.

Evdeki havanın temizlenmesi için gün içinde sık sık camlar açılmalı. Ev, aralıklı olarak toplam 2 saat havalandırılmalı.

"Sabah evi havalandırmazsak radon gazına maruz kalabiliriz"

Ev sabah saatlerinde muhakkak havalandırılmalı. Çünkü sabaha kadar evlerde radon gazı birikebiliyor.

Doç. Dr. Duran Tok, radon gazıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Akciğer kanserinin sigaradan sonra en önemli nedenlerinden biri radon gazıdır. Radon gazı sabaha kadar evlerde bir miktar birikir. Sabah evi havalandırmazsak bu yoğun gaza maruz kalabiliriz."

"Oda sıcaklığı 19-22 derece olmalı"

Kaloriferler havadaki nem oranını da düşürüyor. Kapalı ortamların soğuk buhar uygulanarak nemlendirilmesi gerekiyor. Oda ısısı 19 ila 22 derece civarında olmalı.