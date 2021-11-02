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Dikkat Beklenen uyarı geldi: Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji tarafından 2 Kasım 2021 Salı günü hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre; yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Kasım 2021 03:34
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Dikkat Beklenen uyarı geldi: Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Muğla hariç) Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, (Yozgat hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Antalya, Isparta ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; sabah saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'nın doğusu ile İç Ege'de 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya'nın doğu ilçeleri ile sabah saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

KAPAT [X]

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 23°C

Çok bulutlu, yağışların, sabah saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KARS 3°C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MALATYA 8°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 7°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#Meteoroloji# Sağanak Yağış# Yağmur#
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