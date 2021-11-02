ABD'den DEAŞ'a eğit donat

20 yıllık işgal süresince ABD'nin Taliban'a karşı eğittiği Afgan askerlerin DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD ordusunun Afganistan'da istihbarat ve askeri eğitim verdiği Afgan askerler, Taliban'a karşı terör örgütünün Horasan kolu DEAŞ-K'ya katıldı. Taliban'ın uzun süredir Washington'ı, DEAŞ'ı finanse etmekle ve DEAŞ'lı teröristleri farklı bölgelerden Afganistan'a taşımakla suçladığı biliniyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump da selefi Barrack Obama'yı DEAŞ'ı kurmakla itham etmişti.

İSTİHBARAT ŞEFİNDEN DOĞRULAMA

Habere göre terör örgütünün Afganistan'daki kolu DEAŞ-K, eğitimli Afgan askerlerini geri çevirmedi ve örgüt içinde görevlendirdi. Haberde, ABD eğitimli Afgan casus ve askerlerin bir kısmının maaş almak için bu kararı aldığı, bazısının da Taliban'dan intikam almak için terör örgütü saflarına katıldığı aktarıldı. Eski İstihbarat Şefi Rahmatullah Nabil, gazeteye verdiği demeçte, "Direniş olsaydı direnişe katılırlardı. Şu an için DEAŞ Taliban haricindeki bir silahlı gruptur" diyerek iddiaları doğruladı.

SURİYE VE IRAK'TAN TAŞIDI

Taliban güçleri uzun süredir Beyaz Saray'ı DEAŞ'ı finanse etmekle suçluyor. 2019'da Trump yönetiminin ülkeden çekilme şartlarını konuşmak için Taliban ile müzakere ettiği sırada, Taliban yetkilileri ABD kuvvetlerini, Suriye ve Irak'tan hava yolu aracılığıyla Afganistan'a DEAŞ'a mensup terörist transfer etmekle suçlamıştı. Taliban yetkilileri, dönemin Afgan lideri Eşref Gani'nin de bu durumdan haberdar olduğunu belirtmişti.

OBAMA KURDU

ABD'nin eski başkanı Trump, 2016'daki seçim kampanyaları sırasında DEAŞ'ı Obama'nın kurduğunu ve dönemin Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ın da Obama'ya yardım ettiğini iddia etmişti. Trump, "DEAŞ'ı kuranlar, Hillary Clinton'a ödül vermeli" demişti.