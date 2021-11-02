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Yavuz Sultan Selim'in demir yolu da geliyor

İstanbul Boğazı'nın 3. köprüsü olan Yavuz Sultan Selim'in demir yolu hattının önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılıp 4 yıl içinde işletmeye açılmasını planlanıyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 02 Kasım 2021 06:40
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Yavuz Sultan Selim'in demir yolu da geliyor

Haberleşmeden uzay çalışmalarına, limanlardan kara yollarına kadar çeşitli alanlarda yatırımlar hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim'in demir yoluna kavuşacağını söyledi.

Üzerinden demir yolu geçecek şekilde planlanan, 59 metre ile dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim köprüsünün eksik kalan demir yolu da yakında geliyor. Bakan Karaismailoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle, İstanbul'un yeni değeri Çamlıca Kulesi'nin 40'ıncı katında yaptığı toplantıda, Yavuz Sultan Selim'in demir yolu için önümüzdeki günlerde ihale yapılacağını, 4 yıl içinde de işletmenin başlayacağını söyledi.

Türkiye'nin önemli ticaret noktalarından olan Çukurova'nın yıllardır beklediği bölgesel havalimanı olan Çukurova Havalimanı'nda sona yaklaşıldığını, buraya ilk uçağın 2022 ekim ayında ineceğini de müjdeleyen Bakan Karaismailoğlu, yeni ve devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.

SİRKECİ'YE TARİH YOLU

"İstanbul demek, Türkiye demek" ifadesini kullanan Bakan Karaismailoğlu, Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında bir yürüme yolu yaparak önemli bir turizm güzergahı oluşturacaklarını, Kanal İstanbul'un müsilaja bile çare olacak çok önemli bir dünya projesi olduğunu dile getirdi.

Bugün itibarıyla yılda 43 bin gemi geçişi yapılan, yıllık emniyetli geçiş kapasitesi ise 25 bin gemi olan İstanbul Boğazı'na alternatif Kanal İstanbul projesinden söz eden Karaismailoğlu, "Muhalefet burası için tutturmuş Katarlılar ve rant. Kanal İstanbul, Türkiye için şart. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler peş peşe limanlar kuruyor. O limanlardaki yükler Karadeniz'den çıkacak, boğazdan geçecek. Tahminler 2050'de 78 bin gemi geçişini işaret ediyor. Bu haliyle mümkün değil. Kanal İstanbul yapılacak ve zaten doğal kanalı düzenlemiş olacağız" dedi.

İstanbul'a 1.100 kilometre metro yapıldığını, 2,5 yıldır İstanbul yönetiminin karınca hızıyla ilerlediğini söyleyen ve "Böyle giderse bu metro projeleri 10 yılda bitmez" diyen Karaismailoğlu devam eden 103 kilometrelik metronun 2022'de biteceğini, aksi halde İstanbul'un trafiğinin durma noktasına geleceğini dile getirdi.

İSTANBUL'UN HER YERİNE YATIRIM

Bakan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'ndeki basın toplantısında "Galataport için 2022'de 170 gemi şimdiden rezerve etti. Hatta hava yoluyla gelip kruvaziyerle devam etmek, ya da kruvaziyerle gelip uçakla dönmek istiyorlar. Bunların programını yapıyoruz. İstanbul'daki limanları genişletmek yerine konteyner limanını Karadeniz'e yapacağız. Atatürk Havalimanı, kargo ve özel amaçlı olarak devam edecek. Millet bahçesiyle, fuar alanlarıyla büyük bir değer olarak varlığını sürdürecek" diye konuştu.

YENİ SİMGE ÇAMLICA KULESİ

İstanbul'a yeni bir silüet ve sosyal alan kazandıran Çamlıca Kulesi'nde Bakan Karaismailoğlu ile bir araya geldik. Enerji verimliliğini üçte bir oranında artıran, 100 frekansta yayın yaparak dünyada 1 numaraya çıkan, elektromanyetik kirliliği kabul edilebilir değerlerin 5'te biri oranında tutan Çamlıca Kulesi, 40'ıncı katta restoran, 39'da kafe gibi alanları bulunan, 35'inci kattaki seyir terasıyla İstanbul'u, Uludağ'a kadar izleme fırsatı sağlayan özellikleriyle dikkat çekiyor. Hezarfen uygulaması ile İstanbul'u sanal olarak gezme imkanı veren, yakında gençleri yine aynı yolla uzayla tanıştıracak olan Çamlıca Kulesi, toplamda 49 kattan oluşuyor. 30 bin 150 metrekare alan üzerine kurulu Çamlıca Kulesi, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı.

11 BİN CAN KURTARDIK

Hayatın olduğu her yere ulaşmanın şart olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu "Ne kadar ulaşabiliyorsanız, nasıl hızlı ve güvenli ulaşabiliyorsanız o kadar gelişirsiniz. Biz de haberleşmeden kara, hava ve deniz yollarına kadar her alanda en hızlı, güvenli ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Köprü, otoyol projelerimiz birbirini izliyor. Bunları devlet bütçesinden yapsak, aynı anda yapmanın imkanı yoktu. Şimdi, yap-işlet-devret sebebiyle kullanmadığımız kamu kaynağını, Anadolu insanına yatırıma aktarıyoruz. Modern yollar sayesinde kazalar yüzde 80 azaldı, 11 bin insanın canı kurtuldu. Zaman, yakıt kazanımı da ayrı. Yap-İşlet-Devret sistemindeki başarımızı gelişmekte olan ülkelerin bakanlarına anlatıyoruz, bizden bilgi istiyorlar" dedi.

Canan ERASLAN

#yavuz sultan selim# demir yolu
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