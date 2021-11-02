Amerika ile Türkiye arasında onarım mekanizması

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G20 liderler zirvesi geride kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 70 dakikalık görüşmesinin yankıları sürüyor.

İki lider S-400'den FETÖ'ye, Suriye'den F-16'ya ve terör örgütü PKK/YPG'ye varana kadar birçok meseleyi ele alırken bu konularda doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda ortak bir 'onarım mekanizması'nın kurulmasında mutabık kalındı. Bu doğrultuda yeni yol haritasının hazırlandığı belirtilirken bundan sonraki süreci iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları, Savunma Bakanlıkları ve güvenlik danışmanları sürdürecek.

YOĞUN MESAİ HARCANACAK

Yol haritasına göre Ankara- Washington hattında kurulacak sıcak temasta, karşılıklı ziyaretlerin ve telefon görüşmelerinin sayısı artırılacak. Bakanlar düzeyindeki görüşmelerde iki ülke arasında çözüm bekleyen konular üzerinde yoğun bir mesai harcanacak. Anlaşmazlığa neden olan konularda çözüm odaklı somut sonuçların alınması hedeflenecek.

ABD'nin özellikle terör örgütü PYD/YPG konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmesi, F-35 krizi sonrası F-16 tedarik formülü, terör örgütü FETÖ konusunda ciddi adımlar atması ve ABD'deki FETÖ mensuplarının Türkiye aleyhine faaliyetlerine son vermesi gibi konular detaylı şekilde ele alınacak.

İLK TEMAS F-35 VE F-16'LAR İÇİN

ABD ile kurulan ortak mekanizma çerçevesinde ön çıkan en önemli başlık arasında Türkiye'ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları meselesi bulurken, bu konuda önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı düzenlenecek. Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen toplantının ikincisi bu ay içinde Washington'da yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından dün, ABD'de yapılacak F-35 görüşmesinin içeriğine ilişkin olarak yapılan açıklamada üç formül üzerinde durulduğuna dikkat çekilerek "Birincisi F-35 programına geri dönme, ikinci olarak tahsis edilen uçakların teslim edilmesi, eğer bunlar olmuyorsa ödediğimiz paraların iadesi şeklinde bir görüşümüz var. Bu kapsamda görüşmeler devam edecek" denildi.

F-16 konusunda da görüşmede gündeme geleceği bildirildi.

ÜÇ KOLDAN SICAK TEMAS

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD ile meselelerin çözümü konusunda sürece katkı sağlayacak. İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile hem yüz yüze hem de telefon ile temaslarını devam ettirecek.

Selçuk BÖKE