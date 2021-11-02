Büyük ekolojik dönüşüm başladı

Sistem değişince başarı düşüyor
Sistem değişince başarı düşüyor
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Bakan Dönmez: Doğalgaz faturasının yarısını ödüyoruz
Jandarma mahrem yapılanmasına FETÖ operasyonu: 100 gözaltı
Jandarma mahrem yapılanmasına FETÖ operasyonu: 100 gözaltı
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Danıştay, namaz kılınırken yaşanan kazada 50 bin TL'lik tazminatı çok buldu
Stajyerler için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Stajyerler için büyük fırsat: Emeklilik için başlangıç sayılacak
Son üç ayın en düşük seviyesi: Salgının hızı yavaşlıyor
Son üç ayın en düşük seviyesi: Salgının hızı yavaşlıyor
Yavuz Sultan Selim'in demir yolu da geliyor
Yavuz Sultan Selim'in demir yolu da geliyor
Dikkat Beklenen uyarı geldi: Sağanak yağış etkili olacak
Dikkat Beklenen uyarı geldi: Sağanak yağış etkili olacak
Pentagon: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
Pentagon: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
'Turkovac aşı için gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyoruz'
'Turkovac aşı için gönüllü bulmakta sıkıntı çekiyoruz'
İhtiyaç sahiplerine kış yardımı verilecek!
İhtiyaç sahiplerine kış yardımı verilecek!
Özhaseki: Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını sanıyorum
Özhaseki: Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını sanıyorum
Bakan Gül: Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz
Bakan Gül: Türkiye'ye kimse parmak sallayamaz
'Miadı geçmiş solüsyonlar kullanılıyor' iddiası yalanlandı
'Miadı geçmiş solüsyonlar kullanılıyor' iddiası yalanlandı
'Milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz'
'Milli gelirine oranla dünyada en çok yardım yapan ülkeyiz'
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
İşte 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polisin ilk ifadesi
İşte 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polisin ilk ifadesi
İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2,5 milyon yabancı var' iddiası yalanlandı
İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 2,5 milyon yabancı var' iddiası yalanlandı
TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı
TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı
Sağlık Bakanlığından nöbetlere dair yeni Genelge
Sağlık Bakanlığından nöbetlere dair yeni Genelge
İzne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru aranıyor
İzne ayrıldıktan sonra haber alınamayan polis memuru aranıyor
Otogaza 49 kuruş zam yürürlüğe girdi
Otogaza 49 kuruş zam yürürlüğe girdi
Vatandaş isyan etti: Zincir marketler cezaları bize yansıtıyor
Vatandaş isyan etti: Zincir marketler cezaları bize yansıtıyor
Okul müdürü ile yardımcısının çorbacıdaki kavgasında karar çıktı
Okul müdürü ile yardımcısının çorbacıdaki kavgasında karar çıktı
Türkiye'de bir ilk: Araçta PCR testi yapıldı
Türkiye'de bir ilk: Araçta PCR testi yapıldı
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru tazelendi
İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru tazelendi
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
Erdoğan açıkladı: Glasgow'a neden gitmedi?
TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Ödüllü başuzman evinde ölü bulundu
TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Ödüllü başuzman evinde ölü bulundu
MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı
MEB, yardımcı kaynak destek paketini erişime açtı
Hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Hastane müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Büyük ekolojik dönüşüm başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye'nin büyük ekolojik dönüşümünü başlattı. Bakan Murat Kurum, "2023'e kadar 404 millet bahçesi tamamlanacak" dedi

Kaynak : Sabah
Eklenme : 02 Kasım 2021 08:15
Yazdır
Büyük ekolojik dönüşüm başladı

81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi yola çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin büyük ekolojik dönüşümünü başlattı. Şehirlerin yeşil dönüşümü için projelendirilen toplam 66 milyon metrekarelik alanda 404 millet bahçesinin 111'i tamamlandı.

TÜRKİYE'NİN BAHÇESİ

A Para'da yayınlanan Emlak Avcısı programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e kadar 404 millet bahçesinin tamamlanacağının müjdesini verdi. Bakan Kurum, Türkiye'nin 'Yeşil Kalkınma Devrimi'yle artık yeni bir döneme girdiğinin altını çizerek, "Medeniyetimizi yaşatan çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefimizi daha da güçlendiriyoruz. Bu anlamda tıpkı buradaki gibi millet bahçelerimizi şehirlerimizin en önemli ayağı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Ankara'nın merkezinde 700 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Başkent Millet Bahçesi'nin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldığını hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin millet bahçesi olacak. Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasın da yer aldığı millet bahçemiz; Atatürk Orman Çiftliğiyle başlayan, Gençlik Parkı ve eski 19 Mayıs Stadı'nın olduğu alanla devam eden koridorun tam ortasında. Millet bahçemizde bir tramvay hattı, 6 tramvay durağı var. Vatandaşlarımız buraya gelip araçlarını park ettikten sonra bahçemizin içinde istedikleri noktaya tramvayla çok rahat bir şekilde gidebilecekler. İnşallah özel günlerimizi, bayramlarımızı da millet bahçesinde bulunan tören alanında yine hep birlikte kutlayacağız."

2053'TE NET SIFIR EMİSYON

İklim değişikliğiyle mücadelenin, artık dünyanın en önemli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Paris Anlaşmasıyla birlikte ülkemiz; ekonomik, çevresel ve sosyal dönüşümün başladığı yepyeni bir sürece girdi. Ülke olarak, Paris İklim Anlaşması'nı, 2053'te net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimize ulaşmak için tarihi bir karar olarak görüyoruz. Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil, liderlik eden bir ülke olacağız. Ülkemizin; yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık ve temiz üretim noktasında büyük bir potansiyelini; yeşil kalkınma hamlemizle en yüksek dereceye çıkaracağız" diye konuştu.

AFETLERIN YARALARI SARILIYOR

Afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Bakan Kurum, şu bilgileri verdi: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketi çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kastamonu'da 1.117 konut ve 170 köy evi, Sinop'ta 80 konut ve 110 köy evi ve Bartın'da 20 köy evi olmak üzere toplam 952 konut ve 170 köy evi yapacağız. Antalya'daki orman yangınından sonra Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki'de toplam 1.305 konut ve 600 ahır yapıyoruz. Marmaris'te ise 110 konut ve 130 ahırımızın inşasına başladık. 1 yılda teslim edeceğiz."

1.3 MİLYON KONUT ACİL DÖNÜŞMELİ

Bakan Kurum, İzmir, Elazığ ve Malatya'daki deprem felaketlerinin dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Türkiye'de 9.8 milyon bina var. 28.6 milyon konut var. Bunun da yaklaşık 6.2 milyonu riskli, 1.3 milyonun da acil olarak dönüşmesi gerekiyor. İstanbul'da yaklaşık 1.2 milyon bina ve 5.9 milyon konut bulunuyor. İstanbul'da riskli 1.3 milyon konut var. Bunlardan da 250 bini acil dönüşmesi gerekiyor. 2012'den bu yana da 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda, yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor" diye konuştu.

İZMİR DEPREM KONUTLARI TESLİME HAZIR

İzmir depreminin birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, şu bilgileri paylaştı: "İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşüm çalışmasını başlattık. Bayraklı'da Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. TOKİ,

7 bölgede 1.701 bağımsız bölümün inşasına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 749 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. Kalan bağımsız bölümler de yılsonunda teslim edilecek. Bayraklı'da 3.8 milyon metrekarelik rezerv alanda 3.649 rezerv konut ve 51 dükkanın çalışmaları da devam ediyor."

KAPAT [X]

3.1 MİLYAR DOLAR YEŞİL ENERJİ İÇİN KULLANILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, "Sürdürülebilir ekonomi, yeşil kalkınma, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız" dedi. Bakan Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) hazırlanan Türkiye standının açılışını yaptı. Konferansın dünya için önemine işaret eden Kurum, iklim meselesini sadece bir çevresel sorun olarak ele almadıkların belirtti.

SEDA TABAK

#ekolojik dönüşüm# bakan kurum
İmamoğlu Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne katılıyor
İmamoğlu Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne katılıyor
Belediye Başkanı'ndan skandal ifadeler: Tarihi geçmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz
Belediye Başkanı'ndan skandal ifadeler: Tarihi geçmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz
Ahmet Hakan: Bülent Arınç'ın tek derdi ciddiye alınmak
Ahmet Hakan: Bülent Arınç'ın tek derdi ciddiye alınmak
Amerika ile Türkiye arasında onarım mekanizması
Amerika ile Türkiye arasında onarım mekanizması
6 Rus casusu yakalandı! İşte hedefleri
6 Rus casusu yakalandı! İşte hedefleri
ABD'den DEAŞ'a eğit donat
ABD'den DEAŞ'a eğit donat

Bu Habere Tepkiniz

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 27.Dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını sosyal medyadan duyurdu.
Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde de hülle yapılmaya başlandı

Eğitim kurumu yönetici görevlendirmelerinde, görev süresinin çok açık bir şekilde 8 yıl olmasına karşın, Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yetkilileri hülle yoluyla bu süreyi aşmaya başladı.
Lise mezunları memur oluyor

Lise mezunları memur oluyor

https://www.kitapsec.com/Products/KPSS-Lise-Onlisans/
AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

AYM'den ceza mahkemelerinin kararlarını dikkate almayan İdare mahkemesine uyarı

Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamalarında verilen beraat kararlarını dikkate almayan idare mahkemelerinin masumiyet karinesini ihlal ettiklerini belirtti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Üniversite, mezun vermeyen bölüme 16 kadro açtı!

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alımında, büro yönetimi sekreterlik lisans mezunu olma şartında, düzeltme yapmazsa 16 kadro boş kalabilir!
'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

'Karara itiraz ettik, bekleyeceksin' diyen idareye karşı ne yapılabilir?

Sitemize gelen çok sayıda mailde, özellikle belediyelerde yaşanılan sıkıntılara ilişkin açılan davalarda ilk derece mahkemelerince verilen aleyhe kararların davalı idarelerce uygulanmadığı; "karara karşı istinaf başvurusu yapıldığından henüz kesinleşmemiş" gibi ifadelerin kullanıldığı ifade edilmektedir.
Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora yapan teknisyen mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Doktora mezunu Teknisyenlerin mühendisliğe atanmasına ilişkin ayrıntılar!
İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

İcap ve nöbet ücretleri geriye doğru ne kadar süre için istenebilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içindeki icap ve nöbet ücretlerinin ödenebileceğini belirtti.
Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili sıklıkla karşılaştığı 17 soru ve cevabı

Memurların aile yardımı ödeneği ile ilgili değişik konuları içeren 17 sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız.
2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

2022 Yılı Bütçesi'nde memurların aldığı ilave ücretler ne kadar artıyor?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısında; 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nde yer alan personele yapılacak ek ödemeleri ve bu ödemelerdeki artışı yazdı.
Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak

Konya Akşehir Belediyesi 17 memur alacak. Son başvuru tarihi 3 Aralık 2021.
'Tarihi geçmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz'

'Tarihi geçmiş yiyecekleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz'

Samsun Atakum'un CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci, marketlerden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri alıp muhtaç vatandaşlara dağıttıklarını itiraf etti. AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, skandal olayı "Sözün bittiği yerdeyiz" diyerek Twitter hesabından duyurdu.
AFAD 1749 personel alacak

AFAD 1749 personel alacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1101 adet boş pozisyona sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve çeşitli unvanlarda 648 boş pozisyona giriş (sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru Tarihi 27 Kasım 2021.
Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı.