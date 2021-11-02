Büyük ekolojik dönüşüm başladı

81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi yola çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin büyük ekolojik dönüşümünü başlattı. Şehirlerin yeşil dönüşümü için projelendirilen toplam 66 milyon metrekarelik alanda 404 millet bahçesinin 111'i tamamlandı.

TÜRKİYE'NİN BAHÇESİ

A Para'da yayınlanan Emlak Avcısı programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e kadar 404 millet bahçesinin tamamlanacağının müjdesini verdi. Bakan Kurum, Türkiye'nin 'Yeşil Kalkınma Devrimi'yle artık yeni bir döneme girdiğinin altını çizerek, "Medeniyetimizi yaşatan çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefimizi daha da güçlendiriyoruz. Bu anlamda tıpkı buradaki gibi millet bahçelerimizi şehirlerimizin en önemli ayağı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Ankara'nın merkezinde 700 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan Başkent Millet Bahçesi'nin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldığını hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin millet bahçesi olacak. Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasın da yer aldığı millet bahçemiz; Atatürk Orman Çiftliğiyle başlayan, Gençlik Parkı ve eski 19 Mayıs Stadı'nın olduğu alanla devam eden koridorun tam ortasında. Millet bahçemizde bir tramvay hattı, 6 tramvay durağı var. Vatandaşlarımız buraya gelip araçlarını park ettikten sonra bahçemizin içinde istedikleri noktaya tramvayla çok rahat bir şekilde gidebilecekler. İnşallah özel günlerimizi, bayramlarımızı da millet bahçesinde bulunan tören alanında yine hep birlikte kutlayacağız."

2053'TE NET SIFIR EMİSYON

İklim değişikliğiyle mücadelenin, artık dünyanın en önemli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Paris Anlaşmasıyla birlikte ülkemiz; ekonomik, çevresel ve sosyal dönüşümün başladığı yepyeni bir sürece girdi. Ülke olarak, Paris İklim Anlaşması'nı, 2053'te net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefimize ulaşmak için tarihi bir karar olarak görüyoruz. Biz Türkiye olarak yeşil dönüşüme maruz kalan ülke değil, liderlik eden bir ülke olacağız. Ülkemizin; yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık ve temiz üretim noktasında büyük bir potansiyelini; yeşil kalkınma hamlemizle en yüksek dereceye çıkaracağız" diye konuştu.

AFETLERIN YARALARI SARILIYOR

Afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Bakan Kurum, şu bilgileri verdi: "Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketi çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kastamonu'da 1.117 konut ve 170 köy evi, Sinop'ta 80 konut ve 110 köy evi ve Bartın'da 20 köy evi olmak üzere toplam 952 konut ve 170 köy evi yapacağız. Antalya'daki orman yangınından sonra Manavgat, Alanya, Gündoğmuş ve Akseki'de toplam 1.305 konut ve 600 ahır yapıyoruz. Marmaris'te ise 110 konut ve 130 ahırımızın inşasına başladık. 1 yılda teslim edeceğiz."

1.3 MİLYON KONUT ACİL DÖNÜŞMELİ

Bakan Kurum, İzmir, Elazığ ve Malatya'daki deprem felaketlerinin dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Bakan Kurum, "Türkiye'de 9.8 milyon bina var. 28.6 milyon konut var. Bunun da yaklaşık 6.2 milyonu riskli, 1.3 milyonun da acil olarak dönüşmesi gerekiyor. İstanbul'da yaklaşık 1.2 milyon bina ve 5.9 milyon konut bulunuyor. İstanbul'da riskli 1.3 milyon konut var. Bunlardan da 250 bini acil dönüşmesi gerekiyor. 2012'den bu yana da 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda, yatırım değeri 100 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor" diye konuştu.

İZMİR DEPREM KONUTLARI TESLİME HAZIR

İzmir depreminin birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, şu bilgileri paylaştı: "İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşüm çalışmasını başlattık. Bayraklı'da Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. TOKİ,

7 bölgede 1.701 bağımsız bölümün inşasına devam ediyor. Önümüzdeki günlerde 749 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. Kalan bağımsız bölümler de yılsonunda teslim edilecek. Bayraklı'da 3.8 milyon metrekarelik rezerv alanda 3.649 rezerv konut ve 51 dükkanın çalışmaları da devam ediyor."

3.1 MİLYAR DOLAR YEŞİL ENERJİ İÇİN KULLANILACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, "Sürdürülebilir ekonomi, yeşil kalkınma, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız" dedi. Bakan Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) hazırlanan Türkiye standının açılışını yaptı. Konferansın dünya için önemine işaret eden Kurum, iklim meselesini sadece bir çevresel sorun olarak ele almadıkların belirtti.

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